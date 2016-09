Kouč Sabadka věří, že zlínské házenkářky zopakují semifinále

„Kvalita domácích nemusí být až tak výrazná, ale nadšením a euforií to můžou dohnat,“ nepodceňuje svůj bývalý klub, který se v interlize ukáže po pětileté přestávce.

Sabadka prodloužil ve Zlíně smlouvu o další dva roky a letos načíná svoji čtvrtou sezonu. S týmem převážně místních odchovankyň postoupil dvakrát do semifinále českého play-off. „Chceme minimálně obhájit svoje loňské postavení. Je to v našich silách,“ věří Sabadka.

O medaili se ve Zlíně nahlas nemluví. Od zisku poslední uteklo už více než pět let. Z tehdejšího bronzového kádru zůstala v týmu pouze křídelnice Lenka Hradilová, která se do mateřského oddílu vrátila po sezoně strávené v druhé německé bundeslize. Do Koblenze přitom zamířila jako nejlepší česká střelkyně interligy.

„Je to velká posila,“ těší se Sabadka z comebacku levoruké kanonýrky. Po roční pauze přivítal v kabině také Andreu Očadlíkovou, která dostávala málo šancí v Porubě. „Tým jsme vhodně doplnili, ale jestli budeme silnější než loni, se uvidí,“ krotí optimismus.

Radost mu udělala také Zuzana Drotárová. Navzdory tomu, že někdejší slovenskou reprezentační spojku limituje operované koleno, rozhodla se Drotárová svoji kariéru na nejvyšší úrovni ještě protáhnout.

„Je to jedna z našich stěžejních hráček. Svým přístupem pro naše mladé družstvo je nedocenitelná. Když bude zdravá, má mu pořád co dát,“ poznamenal kouč Zlína.

Klub neztratil ani jednu z opor, přesto registruje několik odchodů. Ze soupisky vypadlo sedm jmen (Nudni, Vašulková, Novotná, Vlková, Brandová, Brzósková, Fabíková), Sabadka tak do kabiny posunul dvě dorostenecké reprezentantky Baumbachovou a Lapčíkovou.

„V minulé sezoně se mladé hráčky ukazovaly dobře. Doufám, že budeme v nastoupeném trendu pokračovat,“ uzavřel Sabadka, jehož celek se poprvé představí doma příští pátek s týmem Partizánského.