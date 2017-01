Dej to jinam, já to urvu později, diriguje brněnský kapitán Hrazdíra

Potvrdil to i sobotní duel, ve kterém brněnští volejbalisté přetlačili favorizované Karlovarsko 3:2 a v extralize poskočili na pátou příčku. „Byl bych raději pro snadné vítězství, takhle to bere dost sil,“ vydechl po pětisetové bitvě Hrazdira. „Ale co si budeme povídat, s Karlovarskem jsme rádi za každé body.“

O úbytku sil mluví ten nejpovolanější. Hrazdira při zápasech nesleze z palubovky. Táhne omlazený brněnský tým. Z neustálého smečování mívá zkušený lídr pravačku řádně omlácenou. „Nemládnu, to je jasné,“ usměje se. „Program ale ještě není tak divoký, abych se z toho musel tři dny dostávat.“

Jeho jedinečnost potvrzují i čísla. Hrazdira ve 14 kolech vytřískal týmu 250 bodů, většího úderníka v nejvyšší soutěži nenajdete. „Přitom to má Michal strašně těžké,“ podotýká brněnský trenér Ondřej Marek. „Všichni vědí, že naše útoky táhne hlavně on. Všichni jsou na něj nachystaní,“ pokračuje kouč. „Zatímco my se připravujeme na víc smečařů, soupeři se chystají jen na Michala. Ale zase to o to mají jednodušší naši mladší hráči, pozornost není na ně tolik nasměřovaná.“

Však také sám Hrazdira často chodí za nahrávači a radí: „Blokaři jdou automaticky proti mně. Zkuste to dát ostatním, mě si nechte na později. Urvu to při nějakým důležitějším stavu.“

A že to funguje, dokázal sobotní souboj dvou českých zástupců v evropských pohárech, v němž lídr extraligových statistik nasázel 20 bodů. „Když někdo vyhrává statistiky, většinou je to hráč týmu, který ničeho nedosáhne,“ upozorňuje bijec z Brna. „Bodování jsem už vyhrál, než jsem odešel do zahraničí. Tím jsem si osobní ambice naplnil, teď mě víc těší týmové pojetí. Když se někdo zlepší na základě mé rady, je pro mě daleko příjemnější.“

Místo cizinců řádí mladíci

K tomu reprezentant, jenž hrál v Rakousku, Polsku, Itálii a Francii, má nyní vhodné podmínky. Brňanům se nepodařilo ulovit za hranicemi ideální posily, proto sází na mladíky. Hrazdira tak plní nejen roli vůdce, ale funguje i jako mentor a průvodce extraligou. „Mladým se snažím dávat ještě víc rad než loni. V zápase to někdy nevyjde. Jsou to devatenáctiletí dvacetiletí kluci, kteří hrají první sezonu v chlapech,“ uvědomuje si Hrazdira.

Naslouchají mladíci jeho radám, nebo si spíš pomyslí: „Co to zase ten Hrazdira mele?“ „No, možná si to říkají... S tím se smířím,“ rozesměje se nejzkušenější hráč týmu. „Ale většinu věcí si vezmou k srdci.“

I díky mladickému nadšení a dobré fyzičce zvládli Brňané o víkendu vypjatou koncovku. Výhru po pěti setech slavili i před týdnem v Odoleně Vodě. „Zbytečnými ztrátami se sami srážíme. Jsme ale mladí, musíme hrát odvážně. A Římal s Handlířem se s tím perou neskutečně dobře,“ vyzdvihuje kouč Marek, jenž se naposledy musel vypořádat s absencí cizinců. S Američanem Ammermanem a Rusem Ščerbatychem se už klub po špatných výkonech rozloučil. Proti Karlovarsku smutně seděl na lavičce americký univerzál Goodell, který si už v sezoně nezahraje kvůli trombóze v ruce. Jen z tribuny fandil nachlazený Kolumbijec Mendoza.

„Člověk čeká od cizince, že bude hlavní tahoun. Smířili jsme se, že s mladým týmem budou přicházet chyby,“ ví Hrazdira. „Kluci zjistili, že se musí semknout, a mladým to chvíli trvalo. Teď se dře o každý balon, není tam nic vypuštěného,“ přitakává Marek. „Nemám to rád, ale zdá se mi, že jsme do hry přidali srdíčko.“

Mladický elán chtějí čeští vicemistři předvést i ve čtvrtek proti francouzskému gigantovi z Tours. Volejbalisté, kteří se na odvetný duel Poháru CEV přestěhují do nové haly ve Vodově ulici, vábí diváky na vstupné zdarma.