Zlínské házenkářky chtějí znovu do Evropy, nejdříve se musí zachránit

Ve Zlíně chtějí využít nový program svazové podpory k účasti v evropských pohárech. „Má pomoci klubům, aby se zviditelnily. Rozhodneme se, až budeme vědět, za jakých podmínek by to bylo.“

Nutné je udržení interligové příslušnosti. Play-out o záchranu v mezinárodní česko-slovenské soutěži rozehrají házenkářky Zlína pátečním domácím duelem s Veselím nad Moravou.

„Netěším se. Je to pro mě jako trest. V play-out stěží nacházíte nadšení ze hry. Asi nejsem jediná, která si teď v hlavě probírá zpětně celou sezonu a říká si - co by bylo, kdyby... Ale na to už se nehraje a co jsme si nadrobily, si musíme taky sníst,“ řekla v rozhovoru pro svazové stránky křídelnice Andrea Očadlíková.

Sestup si ve Zlíně nepřipouštějí. Díky svému umístění po základní části dostaly Očadlíková a spol. do play-out tříbodovou bonifikaci. Veselí získalo bod, Písek ani jeden.

„Náskok je dobrý v tom, že potřebujeme vyřešit domácí zápasy,“ spočítal trenér Aleš Kořínek.

Záchranářská matematika Zlína je po úvodní nečekané výhře Písku ve Veselí jednoznačná - dvě domácí vítězství mu zajistí bez ohledu na ostatní výsledky prvenství ve skupině.

Hotovo ze zlínského pohledu může být už v pondělí, kdy nastoupí v Písku, který v sezoně dvakrát porazil.

„Veselí a Písek bereme jako dvojzápas a podle toho jsme se na něho připravovali,“ podotkl Kořínek, jemuž se dlouhá dvoutýdenní pauza od posledního ligového utkání příliš nezamlouvá. „Soutěž je rozsekaná. Hráčky ale nejsou profesionálky, studují nebo pracují, takže jim přestávky možná přijdou vhod.“

Případnou přihlášku do evropských pohárů bere Kořínek jako pozitivní motivaci pro hráčky, aby play-out vyhrály.

„Bylo by to pro ně zpestření,“ pronesl Kořínek, který k týmu přišel na posledních sedm kol na místo odvolaného Petera Sabadky. Jestli bude ve Zlíně pokračovat, zatím netuší.

„Moje zapojení do týmu v příští sezoně jsme řešili, ale není to dotažené,“ pravil Kořínek, který je zároveň koučem u chlapecké reprezentace do 18 let. „Tahle kombinace se nedá stíhat,“ nastínil, že obě funkce si neponechá.