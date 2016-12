Zlínské házenkářky berou pohárové Final Four jako přípravu

Jeho výběr se v něm v Jindřichově Hradci střetne od 19 hodin s Mostem. Druhou dvojici tvoří Slavia Praha a Poruba. Předvánoční los Sabadku nepotěšil, podobný však očekával.

„Už před losem jsem říkal, že bych byl překvapený, kdybychom se neutkali se Slavií nebo Mostem,“ podotkl slovenský kouč. „Most je obhájce, nejtěžší soupeř,“ připomíná Sabadka, že Černí Andělé jsou nejlepším českým týmem mezinárodní interligy.

První vzájemný duel sezony vyhrál Most doma přesvědčivě 30:21, Zlín s ním prohrál v interlize devětkrát po sobě, dvakrát s ním také vypadl ve čtvrtfinále Českého poháru. „Jdeme do každého utkání s cílem vyhrát, ale známe svoje možnosti,“ staví Sabadka svůj tým do role outsidera.

„Kvality Zlína známe a budeme na něj maximálně připraveni,“ vzkázal prostřednictvím klubových stránek trenér Mostu Peter Dávid.

Vítězky semifinále se střetnou o trofej hned na druhý den v přímém přenosu stanice ČT sport, poražené pojedou domů. Na rozdíl od dorostenek, které si zahrají také o třetí místo.

„Nechápu, proč se nemůže hrát o bronz také v poháru dospělých. Byl by to kvalitní zápas. Ale takových nelogičností je v poháru více,“ štve Sabadku.

Svoje hráčky sezval na první trénink na Štěpána. O formě družstva nechtěl spekulovat.

„Předvánoční čtvrtfinále poháru v Hodoníně nás neprověřilo. Doufám, že všechny holky jsou v pořádku,“ přál si Sabadka.