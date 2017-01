Frenzel vyhrál i závod sdruženářů v Lahti, Dvořák bodoval

SP v severské kombinaci v Lahti 1. Frenzel (Něm.) 29:13,7, 2. Hirvonen (Fin.) -4,1, 3. Rydzek (Něm.) -26,4, 4. Denifl (Rak.) -47,2, 5. Costa (It.) 48,9, 6. Riiber (Nor.) -49,2, 7. Riessle (Něm.) -1:13,8, 8. Orter (Rak.) -1:14,97, 9. Herola (Fin.) -1:15,7, 10. Kircheisen (Něm.) -1:15,8, ...29. Dvořák -3:06,0, Portyk (oba ČR) nenastoupil do běžecké části. Průběžné pořadí SP (po 7 z 22 závodů): 1. Frenzel 554, 2. Rydzek 530, 3. Riessle 378, 4. Kircheisen 286, 5. Graabak (Nor.) 248, 6. A. Watabe (Fin.) 247, ...21. Dvořák 58, 37. Portyk 28, 48. Pažout (ČR) 4.