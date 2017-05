Pětibojaři Dianová a Kuf byli na SP v Kecskemétu třetí ve štafetě

„Dopadlo to pro nás hodně příjemně. Jsem si vědoma některých chybiček, ale je strašně fajn vědět, že i s nimi dokážeme s Honzou závodit takhle nahoře. Člověku to dodá sebevědomí, je to po té dlouhé závodní pauze motivace dřít dál,“ uvedla v tiskové zprávě Dianová, pro níž byla dnešní štafeta po vleklých zdravotních potížích prvním startem v letošním ročníku Světového poháru.

Čeští reprezentanti zahájili soutěž sedmým místem v šermu a po plavání se třetím nejlepším výkonem posunuli na pátou příčku. Ta jim patřila i po parkúru před závěrečnou kombinovanou disciplínou.

Dianová s Kufem běh s laserovou střelbou nejlepším celkovým časem ovládli a v konečném hodnocení se posunuli na stupně vítězů přes týmy Ruska a Německa.

„Měli ztrátu tři čtvrtě minuty. Šance, že poběží o medaile, byla minimální,“ uvedl reprezentační trenér Jakub Kučera. Jeho svěřenci však doplnili výborný běh neméně kvalitní střelbou a zejména Kuf se postaral o divácky atraktivní závěr.

„Při výběhu ze střelnice do cíle měl pořád ztrátu devět vteřin, což je nedoběhnutelná záležitost. Jenže Honza už párkrát něco podobného doběhl, tak jsem na něj zakřičel, ať to zkusí. Rusa nakonec předběhl snad o jediný krok,“ řekl Kučera.

V konečném hodnocení porazili Češi ruskou dvojici o pouhý bod. „Sprintoval jsem nejvíc, jak jsem mohl a jak už jsem byl úplně koženej, tak jsem zvedl radostí ruku a málem v cíli upadl. Víc už bych ze sebe nevymáčkl,“ uvedl s úsměvem Kuf a přiznal, že ho do cíle dohnal i křik jeho kolegyně. „Natálka na mě řvala takovým způsobem, že jsem si nemohl dovolit ho nepředběhnout.“

Dianovou s Kufem čeká za dva měsíce obhajoba evropského zlata a za tři roky možná i boj o olympijské medaile.

„Během června by měla programová komise Mezinárodního olympijského výboru definitivně rozhodnout, jestli se mixové štafety objeví v programu her v Tokiu v roce 2020. Pokud by to tak bylo, tak naše zaměření na tuto disciplínu bude samozřejmě ještě větší,“ řekl reprezentační trenér Kučera.