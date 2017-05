Zápasnice Hanzlíčková skončila na mistrovství Evropy po první duelu

V zápase se zkušenější Skujinovou, která má bronzové medaile z mistrovství světa i Evropy 2014 z vyšší váhy do 69 kilogramů, Hanzlíčková celou dobu zaostávala. Duel skončil technickou převahou lotyšské zápasnice v druhém kole.

Hanzlíčková obsadila v Novém Sadu jedenácté místo, čímž si pohoršila o dvě příčky oproti loňskému šampionátu v Rize. Nejlepšího výsledku na kontinentálním mistrovství dosáhla hned při své premiéře v roce 2014, kdy ještě v juniorském věku vybojovala páté místo.

Od té doby sbírala Hanzlíčková úspěchy na ME do 23 let, na němž letos získala potřetí za sebou stříbrnou medaili. Loni se rodačka z Brna, která ve čtvrtek oslaví 23. narozeniny, představila i na olympijských hrách v Riu de Janeiro.

Ve čtvrtek nastoupí v Novém Sadu další česká reprezentantka Lenka Hocková Martináková ve váze do 55 kg. O víkendu půjdou do akce muži v řecko-římském zápase včetně české pětice Michal Novák (do 66 kg), Jan Žižka (do 71 kg), Oldřich Varga (do 75 kg), Petr Novák (do 80 kg) a Artur Omarov (do 98 kg).