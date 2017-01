Z Kroměříže míří do Monte Carla, lákají ho neznámé tratě

Během své osmileté závodní kariéry startoval jen v tuzemsku a blízkém okolí. Nyní pozná, jak to chodí mezi světovou elitou.

Trojnásobný český mistr z nižších tříd Ondřej Bisaha, který v roce 2015 triumfoval také v Rallysprint sérii, si pro svůj debut vybral tu nejtěžší soutěž – Rallye Monte Carlo. „Splníme si sen,“ netají se před zítřejším startem Bisaha, kterého ve Fordu Fiesta R5 doplní Jiří Hovorka.

Do světa vyrazí také díky tomu, že už se nejezdí rakouská Jänner rally. Tamní závodění na sněhu mu chybí, proto se rozhodl najít alternativu. A volba padla na úvodní díl mistrovství světa.

„Jen doufám, že tam nějaký sníh bude,“ připomněl, že v okolí pořadatelského města Gap bylo v posledních dne tepleji než v Česku.

Je mu jasné, že ho čeká něco úplně jiného, než dosud poznal. Jen pro srovnání: rychlostní zkoušky největší tuzemské soutěže Barum rally měří 229 km (při celkových 739 km), zatímco Monte Carlo má 382 ostrých kilometrů (při celkové délce 1 411 km).

„Rozdíl bude také v tom, že na Barumce se díváte jen před sebe na horizont co nejdál. V Monte musíte sledovat také situaci pod vámi, abyste viděli, po čem jedete,“ upozornil.

Hodně ho láká, že pojede v neznámém prostředí a na neznámé trati. „Zapamatovat si můžete zhruba deset procent trati. Je to z vinklu do vinklu, takže výhradně spoléháte na rozpis,“ upozornil. „V tréninku navíc musíte myslet na to, že znovu tady pojedete až za čtyři dny, takže podmínky můžou být úplně jiné,“ dodal.

V přípravě konzultoval hodně věcí s českým týmem H Racing, který loni připravoval vůz pro vicemistra Evropy Alexeje Lukjaňuka. V Monte Carlu několikrát byli, takže ví, jak to tam chodí.

„Využíváme jejich nastavení a know-how, které upravujeme pro sebe,“ přiznal Bisaha. Nejstarší soutěž na světě pravidelně končí u knížecího paláce, který leží nad slavným přístavem. 34letý Bisaha si, stejně jako všichni účastníci, přeje, aby dorazil až tam.

„Hlavně věřím, že získám co nejvíc zkušeností,“ podotkl. „Vždyť včetně tréninku tam zvládnu tolik, co tady za půl sezony.“

Na srovnání s nejlepšími vozy kategorie R5 vůbec nemyslí. Například tovární jezdec Škody Motorsport Jan Kopecký vyrazí na trať se startovním číslem 32, Bisaha poveze číslo 80.

„Srovnání je nereálné i kvůli tomu, že podmínky budou úplně jiné. Můžeme mít na trati mnohem víc ledu než on,“ upozornil Bisaha. „Ale až se rozjedeme, budeme se chtít srovnávat,“ pousmál se.

Start ve francouzských Alpách bude zároveň velkým testem spolupráce s navigátorem Hovorkou. Dali se dohromady před loňskou Barumkou, absolvovali spolu jen pět převážně menších podniků. „Je svědomitý, takže to zvládneme,“ nepochybuje Bisaha.