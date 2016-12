Tiger Woods si zahrál po Obamovi golf také s Trumpem

Utkali se na jednom z mnoha hřišť, která sedmdesátiletý multimiliardář vlastní. Vášnivý golfista se svého koníčku během prezidentské kampaně téměř vzdal a nyní na floridském West Palm Beach to podle jeho kanceláře bylo poprvé, co od svého zvolení na začátku listopadu vzal hole do ruky.

V příštím týdnu jednačtyřicetiletý Woods, jenž má kousek od resortu sídlo, si byl podobně zahrát i s předchozím prezidentem Barackem Obamou.

Tenkrát jejich duel vzbudil obrovskou nevoli, neboť náklady na něj se kvůli mimořádným bezpečnostním opatřením vyšplhaly na 3,6 milionu dolarů (přibližně 90 milionů korun).