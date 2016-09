Wawrinka se jako třetí tenista kvalifikoval na Turnaj mistrů

„Na začátku sezony je vždycky mým cílem, abych byl v osmičce a kvalifikoval se do Londýna. Je úžasné, že jsem si to místo letos zase zajistil po skvělých dvou týdnech v New Yorku,“ uvedl Wawrinka v oficiálním prohlášení.

Jednatřicetiletý třetí hráč světového žebříčku, jenž letos získal na okruhu ATP čtyři tituly, se na Turnaji mistrů představí počtvrté v kariéře. Při všech třech předchozích startech postoupil v Londýně do semifinále. V roce 2013 podlehl Djokovičovi, v předchozích dvou letech ho vyřadil krajan Roger Federer.

Další postupová místa v letošním žebříčku zatím drží Kanaďan Milos Raonic, Japonec Kei Nišikori, Francouz Gaël Monfils, Dominic Thiem z Rakouska a Španěl Rafael Nadal. Tomáš Berdych, jenž se zotavuje po zánětu slepého střeva, figuruje na první nepostupové deváté příčce.