Volejbalistky Ostravy a Brna na sebe narazí ve Vyzývacím poháru

Vyzývacího poháru volejbalistek 1. kolo, odvetné zápasy Niederösterreich Post Vídeň - KP Brno 1:3 (26, -21, -16, -23)

Rozhodčí: Vesto (Nor.), Andersen (Dán.). Čas: 112 min. Diváci: 400. První zápas 0:3, postoupilo Brno.

Sestava a body Brna: Salanciová 18, Pottsová 5, Měrková 13, Polášková 3, Brownová 10, Koseková 1, libero Doležalová - Kopáčová 5, Suchá 11, Šloufová 2, Vaňková. Trenér: Rojko.

Nejvíce bodů Vídně: S. Janečková a Kubová po 16, Katzová 7. TJ Ostrava - OK Poreč 3:0 (17, 11, 21)

Rozhodčí: Rydland (Nor.), Nestěrenko (Rus.). Čas: 74 min. Diváci: 250. První zápas 3:0, postoupila Ostrava.

Sestava a body Ostravy: Faltínová 9, Zemanová 5, Zedníková 6, P. Kojdová 7, Nachmilnerová 9, Součková 9, libero Červenková - Diatková 1, Valková, Toufarová 1, Čuboňová 2, Kvapilová 2. Trenér: Pommer.

Nejvíce bodů Poreče: Jozičová a Čoričová po 6, Fabrisová 5.