První hrátky favoritů. Vueltu už vede Froome, Contador ztratil

Třemi zeměmi projela třetí etapa španělské Vuelty. Ve Francii startovala, ve Španělsku se chvíli zdržela a v Andoře končila.

Byl to pro Andorru konec cyklistické etapy typický – tedy horský.

Během 158 kilometrů jezdci v pondělí nastoupali přes tři tisíce výškových metrů. Závěrečný výšlap na Alto de la Cornellu přitom vrcholil sedm kilometrů před cílem.

To už byla pohlcena celá osmička cyklistů, která celý den šlapala v úniku. V pelotonu v tu chvíli jelo sotva 50 nejsilnějších mužů a tvrdé tempo tradičně udávala letka týmu Sky.

Byl to Gianni Moscon, kdo nasadil tak vysoké tempo, že hned po nájezdu do závěrečného stoupání začali ztrácet Louis Meintjes, Warren Barguil, ale také Alberto Contador.



Při svém posledním závodu kariéry tak španělský šampion trpěl v terénu, který celou svou kariéru tak miloval.

Když na vrchol stoupání chyběl necelý kilometr, přišel útok Chrise Frooma.

Na ten sice zareagoval pouze Kolumbijec Esteban Chaves, ale ve sjezdu se k vedoucí dvojici přidali ještě Fabio Aru s Romainem Bardetem. Velesilné kvarteto pak v šílené jízdě do cílové Andorry la Vella naháněla pětice Vincenzo Nibali, David de la Cruz, Nicolas Roche, Tejay van Garderen a Domenico Pozzovivo.

A dohnat se jí vedoucí čtveřici necelý kilometr před cílem opravdu povedlo.

V tu chvíli zkusil zaútočit Roche – bez šance.

Po něm se 350 metrů před cílem z pravé strany snažil etapu rozhodnout Aru. Právě na něj se upnuly oči všech a toho na levé straně bariéry využil lišák Nibali.



Italský cyklista si vytvořil náskok zhruba dvaceti metrů a ten už si pohlídal. Zapnul si dres a cílem projel s rukou přiloženou k helmě jako ploutev žraloka. Právě Žralok z Messiny je totiž Nibaliho přezdívka.

Na druhém místě dospurtoval de la Cruz, třetí skončil Froome.

Ten se tak díky bonifikačním vteřinám dostal do čela celého závodu. Jen dvě vteřiny na něj ale ztrácí trojice de la Cruz, van Garderen a Roche. Nibali ztrácí deset vteřin, Chaves jedenáct a Aru osmatřicet.

Se ztrátou více než dvou a půl minuty do cíle dorazil tentokrát v pedálech netančící Alberto Contador, který tak na své poslední Vueltě nejspíš o celkové pořadí bojovat nebude.

Jak se vše odehrálo

Start bez krále. Přesně v 13.16 odmával ředitel závodu Javier Guillen start třetí etapy. Do té ze sluncem zalitého Prades vyrazilo 194 cyklistů. Chyběl Ben King z Dimension Data, který už v neděli onemocněl a nebyl schopný v závodu pokračovat.

Ferrari ujíždí. Byl to argentinský cyklista Fabrizio Ferrari (Caja Rural), kdo vyprovokoval únik dne. K němu se přidali Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), Davide Villella (Cannondale) a Anthony Turgis (Cofidis) a chvíli po nich ještě jedna trojice – Axel Domont s Alexandrem Geniezem (oba AG2R) a Fernandem Orjuelou (Manzana). Ani to ale ještě nebylo vše...

Niemec stahuje. Už po dvanácti kilometrech „nabourali“ závodníci do prvního stoupání dne – do dvacetikilometrového Col de la Perche. Vedoucí sedmička měla k dobru tři a půl minuty, když za ní vyrazil Przemyslaw Niemec (UAE). Polský vrchař se nakonec dokázal do úniku dotáhnout a přes kopec už přejížděl spolu se sedmi kumpány na úplném čele. Únik tehdy na rozdíl čtyř minut drželi cyklisté Quick-Stepu.

Contador mechanikem. V pelotonu vládlo příměří a tak se na konci hlavního pole na chvíli objevil i Alberto Contador. Pro svůj poslední závod kariéry dostal kolo s novým designem – má na něm mapu Francie, Itálie i Španělska, tedy států, ve kterých ovládl cyklistickou Grand Tour. A nejspíš má také nové sedlo, jelikož si ho sám začal během jízdy opravovat.



A jsme ve Španělsku. Tři dny Vueltě trvalo, než se poprvé dostala na domácí půdu. Po 52 kilometrech projeli cyklisté francouzsko-španělskou hranicí, ale ve Španělsku nezůstali dlouho.

A jsme v Andoře. Po dalších 58 kilometrech totiž závod zamířil do třetí země, kterou Vuelta v pondělí navštívila – do Andorry, kde byl i cíl třetí etapy.

Sky přebírá iniciativu. Čtyřiačtyřicet kilometrů před cílem narazili závodníci do druhého stoupání dne – Col de la Rabassy. V čele pelotonu vystřídal Quick-Step tým Sky a ztrácet kontakt s hlavním polem začal lídr závodu Yves Lampaert. Na ostré tempo Froomovy letky doplatili i Rohan Dennis nebo Bob Jungels a při sjezdu z předposlední vrchařské prémie byli dojeti i poslední dva muži z celodenního úniku.

Tři vteřiny pro Frooma. Ještě před nájezdem na Alto de la Cornella čekala na silnici sprinterská prémie. To už ale v prořídlém balíku žádný sprinter nebyl a tak si pro tři cenné vteřiny za první místo dojel Chris Froome. Byly to nakonec právě tyto tři vteřiny, kterého ho později dostaly do červeného dresu.

Contadorovo trápení. Když do cíle zbývalo jedenáct kilometrů, cyklisté vjeli do závěrečného krpálu dne. A na neuvěřitelně rychlé tempo Sky okamžitě doplatil Alberto Contador, který rychle začal ztrácet kontakt. V cíli etapy počítal ztrátu více než dvou a půl minuty.

Froomův útok zachytil jen Chaves. Během celé Tour de France možná Chris Froome nepředvedl tak razantní útok jako v první horské etapě Vuelty. Udržet se s ním dokázal jen Esteban Chaves, přesto si dvojice náskok až do cíle neudržela. V něm kromě Frooma slavil také už průběžně pátý Nibali.