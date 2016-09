Froome v časovce na Vueltě rozdrtil konkurenci, König dojel šestý

VIDEO: Victoria de @chrisfroome en Calp. Victory and exhibition for @chrisfroome in the TT. #LV2016 https://t.co/9JdmAvW6wS Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

Victoria de @chrisfroome en Calp. Victory and exhibition for @chrisfroome in the TT. #LV2016 pic.twitter.com/9JdmAvW6wS