Trentin slaví hattrick na Vueltě. Froome spurtoval na sedmém místě

Byla to až do příští neděle poslední etapa pro sprintery. A stáj Quick-Step s momentálně nejrychlejším mužem Vuelty Matteo Trentinem ji zvládla dokonale. Takřka celých 198,5 kilometru z Coín do Tomares tým kontroloval vývoj třinácté etapy. Nechal ujet pětici uprchlíků, aby posledního z nich (Alessanda De Marchiho) dojel sedm kilometrů před cílem.

V závěrečných kilometrech pak Quick-Step eliminoval nástupy protivníků. A když ten poslední zlikvidoval Julian Alaphilippe, ohlédl se a za sebou uviděl parťáka Trentina. Osmadvacetiletý Ital vyrazil podél pravé bariéry vpřed a v mírném stoupání nechal bez potíží všechny konkurenty za sebou. Druhý byl Gianni Moscon ze Sky a za ním Soren Kragh Andersen ze Sunwebu.

Pak už se přiřítili jezdci na celkové pořadí. Šestý byl Vincenzo Nibali a sedmý Chris Froome. Společný čas s Trentinem mělo jen dalších 14 jezdců a z první pětice celkového pořadí zůstal vzadu David de la Cruz, jeho ztráta narostla o sedm vteřin.

„Musím říct, že na papíře ten finiš vypadal snazší, hlavně stoupání tři kilometry před cílem. Ale řekli jsme si, že do toho půjdeme naplno. Kluci jeli perfektně a já jsem prostě musel vyhrát,“ chválil Trentin v cíli tradičně celý tým Quick-Step a kroutil hlavou nad tím, že letos vyhrál už potřetí. „Odjížděl jsem na Vueltu připravený, ale nic takové jsem nečekal,“ přiznal Ital.

Trentin tak zdvojnásobil počet svých etapových vavřínů na Grand Tour. Do této Vuelty měl dvě vítězství na Tour de France a jedno na Giro d’Italia.

Jak se vše odehrálo

Do úniku. Přesně 174 cyklistů se vydalo na trať třinácté etapy. A pětice z nich se rozhodla strávit ji před peloton. Alexis Gougeard (AG2R), Davide Villella (Cannondale), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Arnaud Courteille (FDJ) a Alessandro De Marchi (BMC) se odpoutali od hlavního pole už po šesti kilometrech.

Beru body a končím. Ital Villela ovšem v úniku jel pouze do jediné vrchařské prémie na 27 kilometru. Vedoucí muž vrchařské soutěže získal tři body za první místo a poté se rozhodl počkat na peloton. Cannondale totiž pomáhal Quick-Stepu na čele pelotonu hlídat únik dne a doufal, že Tom van Asbroeck se prosadí ve sprintu. Belgičan byl nakonec pátý.

Transitní etapa. Nešťastné číslo třináct favority na celkové pořadí nezlobilo. Etapu absolvovali všichni bez větších problémů, jen Nicholas Roche z BMC se musel vypořádat s defektem asi 12 kilometrů před cílem. Přesto Ir finišoval desátý.

De Marchi vydržel nejdéle. Až do mety sedm kilometrů před cílem jel Ital před pelotonem. Tempo pak nadále určoval Quick-Step až do úplného závěru, kdy triumfoval Trentin.

Kdo ztratil sedm vteřin? Poslední tři kilometry byly do mírného stoupání a tak museli zabrat i jezdci z celkového pořadí. Chris Froome dojel ve stejném čase jako vítězný Trentin, ale ztrátu sedmi vteřin nabrali z Top 10 Španěl De La Cruz, Rus Zakarin i Kolumbijec López. V sobotu budou možná ztráty větší, cyklisty čeká horská etapa s cílem v Sierra de la Pandera ve výšce 1 830 metrů nad mořem.