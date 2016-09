Druhé vítězství Orice na Vueltě zajistil Keukeleire, König zůstává šestý

Dlouho se zdálo, že by si pro už letošní čtvrté vítězství na Grand Tour mohli dojet cyklisté loučícího týmu IAM. Vepředu totiž uháněl Dries Devenyns, který měl ještě sedm kilometrů před cílem půlminuty k dobru.

Jenže podobně jako v deváté etapě, ani tentokrát nebylo třiatřicetiletému Belgičanovi přáno. Kilometr před cílem byl dojet a přišel chaotický a neorganizovaný závěr.

Žádný tým neměl vepředu dost cyklistů na to, aby vytvořil sprinterský vlak, a tak to zkoušel jeden cyklista za druhým. Do skvělé pozice vyvezl Gianluca Brambilla, celý den šlapající v úniku, svého kolegu Maxima Boueta. Skvělý francouzský dráhař ale nezachytil nástup Jense Keukeleireho, který se tak radoval ze svého prvního vítězství na Grand Tour.

Dva týdny před startem Vueltu se mu narodilo první dítě a teď slaví největší úspěch své kariéry. „V posledních dnech jsem se cítil dobře a tak mi sportovní ředitel Neil Stephnes řekl, že dneska mám šanci. Já se sice necítil nijak úžasně, ale závěrečné stoupání jsem uvisel a do spurtu už si věřil,“ říkal v cíli šťastný vítěz.



V úvodní skupině bylo nakonec klasifikováno dvaačtyřicet cyklistů včetně všech z elitní desítky celkového pořadí, která se tak nezměnila.

Vueltu dál vede Nairo Quintana o 54 vteřin před Chrisem Froomem, třetí je Alejandro Valverde ještě o jedenáct sekund zpět. Leopold König zůstává šestý, o pouhou sekundu za Albertem Contadorem.

Jak se vše odehrálo

Baskicko. To je cyklistice země zaslíbená.

Přesto tady španělská Vuelta nezavítala tolikrát, kolikrát by asi chtěla. A to kvůli politickému chaosu, kdy se Baskicko chtělo od Španělska odtrhnout a nechtělo být spojováno s jakýmkoliv španělským závodem.

Kalendářně třetí Grand Tour se tak v této části země nejela neuvěřitelných 33 let, než se sem před pěti lety vrátila.

Po vítězství domácího miláčka Igora Antona se v Baskicku jelo i o rok později a teď znovu, po tříleté pauze.

Téměř celá 193 kilometrů dlouhá etapa se jela východním směrem z Les Corrales de Buelna až do hlavního města regionu – Bilbaa. V první polovině etapy čekala dvě stoupání, jedno první kategorie, druhé třetí. Pak už se cyklisté blížili do cílového města, kde vjeli 60 kilometrů před cílem.



Kolem Bilbaa je ještě čekaly dva okruhy i přes čtyřkilometrové stoupání El Vivero s průměrem 8,5 %. Při druhém průjezdu pak z vrcholu do cíle zbývalo 13 kilometrů, z toho osm ve sjezdu.

Úplně stejný dojezd byl na Vueltě právě v roce 2011 při vítězství Igora Antona.

Před etapou bylo zřejmé, že na tomhle profilu by to silný únik mohl dotáhnout až do cíle, i proto se o něj bojovalo od prvního kilometru. V tom prvním byl i Gianluca Brambilla, čtyřiadvacátý muž celkového pořadí, což se pelotonu nelíbilo. Nelíbilo se mu ani složení dalších úniků.

A tak až když měl třetí muž celkového pořadí Alejandro Valverde defekt, peloton zpomalil a dovolil odjet sedmičce cyklistů, ve které byl znovu i Brambilla. Kromě něj i dva cyklisté Sky – David Lopez a Peter Kennaugh, jel v ní i osmý muž letošní Tour Louis Meintjes nebo Darwin Atapuma.

Kennaugh přitom na Quintanu ztrácel jen 6:32 minuty, i proto držel Movistar únik na uzdě a dovolil mu ujet maximálně o dvě a půl minuty.

Po prvním absolvování závěrečného stoupání u Bilbaa zbyla vepředu pětice Ellisonde, Lopez, Kennaugh, Meintjes a Brambilla, ale už jen s minutovým náskokem, který Astana na čele dál stahovala, až 18 kilometrů před cílem bylo všechno pohromadě.



Při druhém průjezdu stoupáním El Vivero zaútočil Dries Devenyns, který si na skupinu favoritů dlouho udržoval půlminutový náskok. Až do posledního kilometry, kdy se přes něj čtyřicet cyklistů převalilo.

A nejvíc sil měl v závěru sympatický Keukeleire.