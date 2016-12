Každá volejbalistka má jednou jet do Kazaně, říká Michalíková

„Postoupit v evropském poháru tak lehce je pro mě premiéra,“ přiznala 23letá Martina Michalíková.

Nakonec jste sice i domácí odvetu zvládly bez ztráty setu, ale začátek jste měly vlažnější.

Ne, že bychom je podcenily, ale asi jsme v hlavách měly, že zápas bychom měly zvládnout a jsme lepší. Ale zjistily jsme, že budeme muset zapnout a samo to nepůjde. Myslím však, že jsme to měly celou dobu pod kontrolou.

Těšíte se v dalším kole na Kazaň?

Bude to super zkušenost. Nechci podceňovat Holanďanky, ale bude to trochu jiná liga. Slyšela jsem o nich, že jsou Mekka volejbalu a každá volejbalistka by do Kazaně měla jednou jet, tak jsem ráda, že si to splním. Nevím, jaký mají letos kádr, ale určitě budou silní jako každý rok.

Věříte si na vítězky Ligy mistryň z roku 2014?

Pojedeme tam s tím, hrát dobrý volejbal. Každý chce vždycky vyhrát, ale tady si dáme za cíl nezklamat fanoušky, neudělat ostudu, zahrát si a nasbírat nové zkušenosti. Respekt vychází už jen z názvu Kazaň, člověk ví, že jsou dobří každý rok. Ale řeknu to tak, že tam pojedeme vyhrát. (smích)

Do Silvestra vás čekají tři utkání Středoevropské ligy, stihnete si přes svátky odpočinout?

Počítaly jsme, že to bude necelých pět dní a pak se to zase rozjede a pauza bude v nedohlednu. Myslím, že v lednu budeme rády za den volna. Ale v Česku je to pořád to samé, stále stejných osm zápasů dokola, pořád stejné haly. Kvůli tomu je Středoevropská liga pro nás tak super, pojedeme jinam a budeme hrát s jiným soupeřem. A je to i dobré pro holky, které by chtěly angažmá v zahraničí, mohou si udělat jméno.

Vy tyto ambice nemáte?

Taky se mě to týká. Ale uvidíme, kam mě budoucnost zavane.

Ve stejný čas jako odveta s Almelem vrcholily boje tenisové extraligy. Stihla jste sledovat svého přítele Adama Pavláska?

Byla jsem fandit a jela jsem na zápas rovnou odtud, takže jsem musela rychle přepnout z tenisu na volejbal. Sbírám tam inspiraci, pořád vyhrávají, tak doufám, že se to bude týkat i nás.