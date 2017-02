Patnáct hodin letu. Cíl volejbalistů Karlovarska? Pohár na Sibiři

Američana teď vystřídá na univerzálu Kanaďan Soupiska volejbalového Karlovarska doznala v polovině sezony změny na postu univerzála. Klub opustil Američan Eric Mochalski, kterého nahrazuje Kanaďan Terrel Bramwell. „Erica Mochalskiho jsme chtěli udržet, hráč chtěl ale mermomocí odejít už od listopadu, a proto jsme mu přibližně po dvouměsíčním jednání vyhověli,“ prozradil prezident VK ČEZ Karlovarsko Jakub Novotný. K mužstvu Karlovarska se šestadvacetiletý Terrel Bramwell připojí po návratu družstva z Ruska. K osmifinálovému duelu evropského poháru tak odletěl jediný univerzál Michal Kriško. „Je to hráč z univerzity s fyzickými předpoklady, který nám může pomoct jako univerzál, ale i na smeči,“ poznamenal na adresu Bramwella trenér Jiří Novák. Eric Mochalski z Karlovarska se raduje v utkání proti finskému týmu Tiikerit Kokkola. „Vedení klubu vzalo na vědomí, že je potřeba doplnit kádr z důvodů těžkého play-off, a tím možných zranění, a také z důvodů tréninkových,“ doplnil šéf klubu Novotný. „Na druhou stranu jsme se museli rozhodovat velmi opatrně vzhledem k ekonomickému zatížení klubu, které trochu nastává účastí v evropském poháru. Hráčský trh je také v tomto období daleko užší než po sezoně.“ Karlovarsko se aktuálně drží na druhé pozici v tabulce, po svém vstupu do nejvyšší soutěže se zatím pokaždé dostalo v extralize do semifinále a klubu patřícímu letos znovu mezi aspiranty na titul měl pomoci dosáhnout ještě výše právě Mochalski, který v létě přicházel do týmu s ambicemi na jednu z opor. Ne bezdůvodně, vždyť v posledních dvou sezonách dovedl volejbalisty ACH Volley Lublaň vždy k titulu ve slovinské lize a v barvách Lublaně se také stal nejproduktivnějším útočníkem Ligy mistrů. Třiadvacetiletý Američan sportovně vynikal už v rámci systému amerického školství, kde na sebe výrazně upozornil na slavné univerzitě ve Stanfordu.