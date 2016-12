Jsme šťastní, že jsme postoupili, radoval se karlovarský Hudeček

Proti svým? Je to něco výjimečného, říkáví Treial Z postupu Karlovarska se v hale domácího mistra mohl radovat také jeden Estonec, na bloku týmu z lázeňské metropole totiž pravidelně nastupuje estonský blokař Henri Treial. „Cítím se výborně, postoupit v evropském poháru a ještě před estonskými diváky, to je něco výjimečného,“ radoval se po utkání. Do pohárové Evropy v barvách Karlovarska nakoukl vůbec poprvé a hned to byl pro něj pikantní souboj s estonským mistrem. Také on sám je mistrem Estonska. Ve své vlasti i přes svých čtyřiadvacet let je známým volejbalistou, ostatně v roce 2015 byl vyhlášený nejlepším blokařem ligy pobaltských států Schenker League. V loňském roce zasáhl do každého utkání svého týmu na mistrovství Evropy, kde výběr Estonska prohrál v play-off až po pětisetové bitvě se Srbskem. Proč tedy změnil dres? „Sám reprezentační trenér ho nabádal, aby změnil tým. Chtěl, aby se posunul dál,“ prozradil karlovarský trenér Jiří Novák. Henri Treial se v sestavě Karlovarska zařadil po bok extraligových mistrů Tomáše Širokého a Michala Sukuby a jednadvacetiletého Tomáše Netrvala. Od jeho příchodu na západ Čech si klubové vedení hodně slibovalo. „Se svým týmem už něco dokázal, ale stále je to hráč, který na sobě musí dál pracovat,“ říká Novák. Kariéru má Henri Treial každopádně dobře rozjetou. Teď si však od volejbalu alespoň na pár dní odpočine, po utkání v Tallinnu se ani nevrátil s týmem do Česka, ve své Škodě Superb odfrčel se svou přítelkyní rovnou oslavit svátky domů. „Teď hned po zápase jedu za rodinou a užiju si hezké vánoční chvíle,“ vysvětloval.