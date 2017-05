Volejbalisté nestačili na Finsko a na mistrovství světa si nezahrají

Finové zvládli rozhodující zápas celého turnaje skvěle, zatímco Čechům se naopak vůbec nepovedl. Velké problémy měli s příjmem plachtícího servisu, dostali celkem devět es a v této činnosti je nejvíce trápil blokař Sinkkonen.

Špatná přihrávka nahlodala psychiku českých hráčů a navzdory několika střídání nenašel jejich španělský kouč Miguel Falasca nikoho, kdo by zastavil finský tlak.

„Hrozně těžko se to hodnotí. Myslím, že nám celkově tento turnaj nevyšel ideálně. Letos jsme nechytli rytmus, je to takové svázanější. Celkově to bylo hodně o hlavách, oproti minulému roku, kdy jsme do toho vlétli bezhlavě,“ řekl kapitán Aleš Holubec Radiožurnálu.

Finové vyhráli první set až těsně 25:23, ve druhém ale domácí deklasovali 25:14. Předvedli smršť podání i bloků. Při vedení 2:0 na sety už mohli slavit postup na MS. Po změnách v obou sestavách vykřesali Češi naději (25:23), ale zejména bezzubý útok stál za dalším debaklem ve čtvrtém dějství.

„Myslím, že dva sety byly ostudné, za to se omlouváme všem fanouškům, kteří přišli, protože byli úžasní. Měli jsme předvést víc, i kdybychom prohráli 0:3, než dva sety se čtrnáctkou. Úplný výpadek,“ litoval smečař Donovan Džavoronok.

Seveřané šestičlennou karlovarskou skupinu vyhráli a zahrají si příští rok na MS v Itálii a Bulharsku, kde budou obhajovat deváté místo. Druzí skončili Španělé, s nimiž český tým v pátek prohrál 2:3. Španělsko nasbíralo rovněž deset bodů, ale o výhru více.

Na MS poprvé čeští volejbalisté chyběli v roce 1994 a podruhé před třemi lety. Nyní už za týden začnou v Koreji Světovou ligu, na přelomu srpna a září je čeká mistrovství Evropy v Polsku.

Kvalifikace mistrovství světa volejbalistů skupina F v Karlových Varech Česko - Finsko 1:3 (-23, -14, 23, -14)

Rozhodčí: Lazarevič (Srb.), Mezöffy (Maď.). Čas: 105 min. Diváci: 1 500. Sestava a body Česka: Finger 11, A. Bartoš 4, Holubec 4, Janouch, Džavoronok 4, Beer 5, libero Kryštof - Habr 2, Hadrava 1, Michálek 8, Zajíček 3, Zmrhal 5, Šulista 5. Trenér: Falasca. Nejvíce bodů Finska: Sirilä 18, Sinkkonen 14, Ropponen 8. Další zápasy:

Švédsko - Kypr 3:2 (-19, -25, 25, 21, 13)

Španělsko - Severní Irsko 3:0 (15, 20, 12)