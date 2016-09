České volejbalistky uspěly v kvalifikaci ME i podruhé, zdolaly Slovinsko

Svěřenkyně trenéra Alexandera Waibla měly stejně jako v pátek proti Řecku zápas zcela pod kontrolou.

„Asi jsme čekaly, že bude toto utkání těžší. Zřejmě se na dobrém výsledku podepsala i skutečnost, že jsme do zápasu vstoupily s čistou hlavou. Plnily jsme, co jsme si řekly, a šly jsme od začátku tvrdě za vítězstvím,“ řekla po utkání Aneta Havlíčková, která patřila společně s Andreou Kossányiovou a Michaelou Mlejnkovou k pilířům českého týmu.

Houževnaté Slovinky stačily ještě v úvodním setu držet krok, v závěru už ale nedokázaly v bouřlivé kulise čelit drtivému tlaku českých volejbalistek, které k přesnému útoku přidávaly jistotu na blocích.

„Těžili jsme z tvrdého podání, dobrého příjmu a také kombinace. Naším akcím dávala rychlost nahrávačka Smutná. Odehráli jsme náš nejlepší zápas v posledních týdnech,“ řekl po utkání kouč Waibl.

Od druhého setu už bylo utkání jednoznačnou záležitostí. Waiblovy svěřenkyně rychle získaly náskok 8:2, hýřily aktivitou a do tlaku se dostávaly i důrazným podáním. V závěru už Slovinky zcela odpadly a marně hledaly zbraň, kterou by mohly klást suverénním soupeřkám odpor. „Nedaly jsme Slovinkám ani chvilku na to, aby se zvedly. Proto možná toto utkání vypadalo lehčí než páteční s Řeckem,“ dodala Havlíčková.

Ve třetím utkání ve skupině se české volejbalistky v neděli od 18:00 střetnou s Běloruskem, které rovněž vyhrálo oba zápasy, ale v každém z nich získalo pouze dva body.

Druhý kvalifikační turnaj se uskuteční za týden ve Slovinsku. Vítězové skupin postoupí na evropský šampionát v příštím roce v Ázerbájdžánu a v Gruzii. Druhé celky ze skupin čeká v říjnu baráž.

Kvalifikace ME volejbalistek - skupina F Česko - Slovinsko 3:0 (20, 16, 13)

Rozhodčí: Herbik (Pol.), Rydland (Nor.). Čas: 75 min. Diváci: 2 500. Sestava a body Česka: Kossányiová 16, Havlíčková 14, Mlejnková 13, Purchartová 6, Trnková 6, Smutná 3, libero Melichárková. Trenér: Waibl. Bělorusko - Řecko 3:2 (16, 14, -22, -24, 12)