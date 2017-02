Do interligy se nepřihlásíme, říká za lovosické házenkáře Srba

„V úterý byl poslední den, kdy se měly odevzdat přihlášky do interligy. My se nepřihlásili. A co mám zprávy, tak interligu nechce hrát deset klubů z dvanácti,“ říká Vojtěch Srba, lovosický sportovní ředitel.

Proč došlo k takovému obratu, když loni v létě si kluby jednomyslně odhlasovaly, že interligu chtějí?

„Za Lovosice můžu říct, že důvod je špatná komunikace svazu, nedostatečná připravenost projektu a také vystupování svazu vůči veřejnosti. Dávají vinu klubům, což považuji za zkreslování informací,“ nechápe Srba. „Když je najednou deset oddílů proti a říkají, že svaz komunikuje špatně, tak je to k zamyšlení, že se asi nějaká chyba stala.“

Jenže svaz to asi vidí jinak a dokonce prý hrozí klubům, které budou bojkotovat interligu, sankcemi. „Považuju za hodně nešťastné, aby nás svaz vydíral, že nás přeřadí do nižší soutěže. Vedení svazu se asi spletlo. Chovají se, jako když jsou ve své firmě. Ale oni to mají jen půjčené. A to ještě jen dočasně. Zvolili hodně nešťastnou rétoriku,“ vyčítá Srba.

Původní myšlenka byla, že interligu bude hrát deset českých a šest slovenských klubů. Jenže ta se teď zhroutila. „Pro mě to mělo smysl, pokud by se to hrálo v tom poměru 10 - 6. Ale nevidím žádný přínos pro českou házenou, když to budou hrát dvě družstva. Musím říct, že z chování exekutivy a vedení svazu jsem šokovaný. Tvrdí, že se nic neděje, a chtějí po nás, abychom se přihlásili do soutěže, o které vlastně vůbec nic nevíme. To je pak těžké dojít k rozumné dohodě,“ tvrdí Srba.

Kdyby projekt vyšel, interliga by byla finančně o něco náročnější než extraliga, s tím ale Lovosice počítaly. „Férově říkám, že tohle jsem věděl. Ale věřil jsem, že za zvýšené finanční náklady budeme mít nějaký nadstandardní produkt, který bude připravený perfektně, budou jasně daná pravidla. Upozorňoval jsem už v červnu, že rok na odstartování takového projektu může být málo. A ono se to teď dost potvrzuje,“ vidí Srba.

Dá se tedy projekt interliga ještě zachránit? „V této chvíli si to nedokážu moc představit,“ je skeptický šéf lovců, kteří v neděli slavili zisk pohárové trofeje. „Je to velký úspěch, přece jen Plzeň se neporáží každý den. Byl to první vrchol sezony, snad nám to pomůže psychicky a dobře odstartujeme i do další části extraligy,“ věří Srba.