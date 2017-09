Kudějová a Rohan byli šestí v pohárovém finále vodních slalomářů v Seu

Mistryně světa z roku 2015 z Londýna Kudějová se do finále dnes dostala poprvé v sezoně. Dosud nejlépe byla třináctá hned v úvodním podniku v Praze. „Jsem spokojená. Chtěla jsem se dostat do finále, to se mi povedlo. Jízdu jsem jela dobře, i když pár chyb tam bylo,“ hodnotila.

Stejně jako Kudějová zvládli čistě své finálové jízdy i Rohan s Chaloupkou, který se teprve v 19 letech prosadil na konečnou osmou pozici v SP. Rohan je desátý, Kudějová o příčku výše. Všem pomohlo, že výsledky ve finále byly hodnoceny dvojnásobně. „Trať byla lehká, tady to tak je, nic moc jiného se tady postavit nedá. Vždycky se musí pádlovat, makat a je to o desetiny,“ dodala Kudějová.

Vítězství i zisk druhé trofeje v kariéře slavila Němka Ricarda Funková. Úspěch německého vodního slalomu podtrhl celkově první i kanoista Sideris Tasiadis. Německo má tři vítěze z pěti možných v konečném hodnocení SP, pouze Vít Přindiš jim překazil další zlato mezi kajakáři a kategorii C1 žen ovládla Australanka Jessica Foxová (před Terezou Fišerovou).

Za dva týdny budou mít slalomáři mistrovství světa ve francouzském Pau.