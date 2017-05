Kouč bikerů Zapletal hodnotí: Od Vastla jsme čekali víc, chybí nám Nash

Co se dá říct k výkonu Jaroslava Kulhavého?

Špatně odstartoval a pak měl defekt, na to se dá těžko něco říct. Kdyby ho neměl, stejně by to na pódium nebylo, ale o umístění kolem patnáctky bojovat mohl, protože po tom špatném startu a dvou kolech už jel dobře.

Sám ale říkal, že měl prázdné nohy.

To si až tak nemyslím, potom už jel dobře. Znám ho velice dobře, od druhého kola už to byl Jarda, bylo vidět, že se dostával dopředu a ztráta se tak nenavyšovala. Nebylo to tak hrozné, jezdily spolu dvě skupiny v deseti vteřinách, chybělo si to docvaknout. Pak ho zastavil defekt, ale tempo bylo dobré.

Po závodě mluvil o tom, že po defektu nepříjemně upadl a má naražené nebo zlomené žebro.

To by nebylo poprvé, co by ho měl zlomené. On se z toho zase dostane, není to nic zásadního. Tenhle sport bohužel často provázejí pády, a to i našich nejlepších. Ale pokud to nebude nic vážného, příští týden ho uvidíme. I srovnanějšího.

Jak se dá zhodnotit celý český nepovedený víkend? Nejlepším výsledkem je 17. místo Adély Šafářové v kategorii do 23 let.

U Adély jsme lepší výsledek nečekali, z toho máme radost. Zato jsme více čekali od Honzy Vastla. Vím, co se děje u různých závodníků, jaké mají problémy, co musí řešit ve škole, jaké mají zdravotní komplikace a pak té situaci odpovídá i ta sezona. Kdyby byl Jára v optimální kondici a všechno mu vyšlo, nebylo by to tak hrozné. Chybí nám Katka Nash, která je od ostatních holek hodně odskočená. Ale taková je prostě současná situace.

Co se dá dělat proto, aby byla lepší?

Doufám, že se Matěj Průdek dostane ze stavu, ve kterém se nachází, a Vastl taky. Oba dva to jsou závodníci, kteří mají potenciál na daleko lepší umístění, než o víkendu zajeli. Odpovídají tomu i jejich startovní čísla, která měli. U Jardy doufám, že příští týden zajede lepší výsledek, a tím by se to mělo trochu stabilizovat.

NA TRATI. Jan Vastl během závodu do 23 let v rámci Světového poháru v Novém Městě na Moravě.

O Vastlovi se dlouho mluví jako o velkém talentu, ale co přijede do Nového Města, vždycky vyhoří. Čím to je?

Těžko říct, jestli si něco vsugeroval, nebo mu to ten den jen nejde. To je ta sportovní alchymie, kterou kdybychom znali, sekali bychom jednoho mistra světa za druhým. Pravdou je, že Honza tenhle závod neumí. Svým způsobem už se výkonnostně trápí delší dobu, i když jeho parametry nejsou špatné. V tréninku nejezdí špatně, ani dílčí závody nejsou zlé, ale tady mu to nejde.

Takže může být problém v hlavě? Že už do Nového Města přijíždí poražený?

Může to tak být. Z mého pohledu padesát procent výkonu ovlivňuje psychika, což je dost.