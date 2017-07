VIDEO: Kuriózní tenisová skreč. Kristýnu Plíškovou zranil větrák

Vypadalo to, že je vše sluncem zalité. První brejk, pak čistá hra při vlastním servisu a pak další brejk. V úvodním setu vedla Plíšková 3:0, lepší vstup do utkání si nemohla přát. Ale pak to přišlo.

Při přestávce popošla k větráku, jenž ji měl ochlazovat. Zřejmě nebyla spokojená s intenzitou nebo směrem foukání, a tak vzala iniciativu do vlastních rukou - doslova. Jenomže jedna z lopatek ji sekla do palce na levé ruce. Plíšková se za něj okamžitě chytla, posadila se a vyžádala si ošetření.

Ani to nepomohlo. A Plíšková musela uznat: Tohle utkání už já nedohraju.