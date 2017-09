VIDEO: To si ze mě děláš srandu, ty vole! soptila Strýcová na Hradeckou

dnes 16:22

České semifinále ve čtyřhře na US Open mezi dvojicemi Lucie Hradecká, Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová, Lucie Šafářová (6:2, 7:5) přineslo v průběhu velmi vypjatý moment. Po sporném míčku v důležité jedenácté hře druhé sady se do pře dostaly tenistky Barbora Strýcová s Lucií Hradeckou. Strýcová si neodpustila několik sprostých slov poté, co rozhodčí nesprávně uznala bod pro pár Hradecká, Siniaková. Podívejte se na video uvnitř článku.

O co šlo? Favorizovaný pár Strýcová, Šafářová (přičemž druhá jmenovaná je v deblovém žebříčku první na světě) prohrál úvodní sadu jasně 2:6. Ve druhém se dostaly do vedení 4:1, jenže o něj záhy přišly. Stav byl 5:5. Servírovala Strýcová a se Šafářovou prohrávaly už 0:30. A přišla klíčová chvíle... Podívejte se na spor mezi Strýcovou a Hradeckou: Siniaková returnovala volejem, Šafářová míček nedoběhla. Jenomže předtím se otřel o cop Hradecké. A to by znamenalo stav 15:30. Sudí si však teče nepovšimla a bod připsala Hradecké a Siniakové. Strýcová v tu chvíli neudržela nervy „Tak to si ze mě děláte srandu, ty vole!" začala křičet česky na rozhodčí. „To jsi neviděla, nebo neslyšela? Ale no tak!" mluvila najednou anglicky. Jak je na videu patrné, diváci bučeli, Strýcová byla znatelně rozčilená. Zuřila. Nechápala. Na rozhodčí soptila: „Jak jsi to nemohla vidět? Tohle máš vidět, je to tvoje práce!" Směrem k Hradecké utrousila: „Lucko, ale to si ze mě děláš srandu, ty vole!" Hradecká se Siniakovou nakonec dovedly zápas k vítězství, druhý set ovládly 7:5 a třetí sada už potřeba nebyla. Napětí mezi českými tenistkami, kamarádkami a spoluhráčkami z fedcupových klání, zůstalo a zůstává. Lucie Šafářová, deblová jednička, byla hostem Rozstřelu: