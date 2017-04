Z Prahy do NBA? Kohs se hlásí na draft, Blumbergs jde přes Grand Canyon

Aktuálně v NBA působí dva Lotyši, jedenadvacetiletý Kristaps Porzingis a čtyřiadvacetiletý Davis Bertans. Žádní starci. A v patách jsou jim další naděje.

Anžejs Pasečniks (21 let)

Podkošové „dvojče“ Porzingise z mládežnických výběrů má blíž k prototypu klasického pivota, přesto by i Pasečniks měl v NBA už brzy najít uplatnění. Na hráče Gran Canarie se byl nedávno podívat i R. C. Buford, generální manažer San Antonia.

Rolands Šmits (21 let)

Třetí dlouhán z výjimečného lotyšského ročníku 1995. Za Porzingisem a Pasečniksem trochu skrytý, ale i on už patří do lotyšské reprezentace a coby člen španělské Fuenlabrady byl letos označen na „Rising Star“ Eurocupu.

Rodions Kurucs (18 let)

Křídelník na pomezí prvního a záložního týmu FC Barcelona se do draftu NBA hlásí hned při první příležitosti. A jeho jméno by mohlo padnout už v prvním kole. Také Kurucs se připravoval na pražské GBA.

Arturs Kurucs (17 let)

Mladší bratr Rodionse rovněž působí ve Španělsku, vyrůstá v akademii euroligové Baskonie. Ač se narodil v roce 2000, už loni reprezentoval na ME do 18 let.