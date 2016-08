Po vleklé nemoci zemřela gymnastka Věra Čáslavská. Bylo jí 74 let

Dlouho bojovala s rakovinou slinivky, když se letos v létě její stav ještě zhoršil.

Neodcestovala na olympijské hry do brazilského Ria de Janeira, přestala navštěvovat média. V úterý měla v pražském IKEMu (Institut Klinické a Experimentální Medicíny) naplánovanou prohlídku, ale v nemocnici už zůstala.

Zemřela večer v 21:55.

O její smrti nejprve na svém facebookovém účtu informoval historik Pavel Kosatík, který o nejúspěšnější československé olympioničce napsal knihu Život na Olympu.

Informace následně iDNES.cz potvrdila i dcera Čáslavské Radka.

Podle premiéra Bohuslava Sobotky by měla být pohřbena s co největšími poctami, které by zohlednily její přínos. Myšlenku co nejdůstojnějšího obřadu zastává i Český olympijský výbor. Záleží však na přání rodiny.

Čáslavská je nejúspěšnější českou olympioničkou historie. Nejslavnější chvíle její sportovní kariéry jsou spojeny s olympijskými hrami 1964 a 1968.

„Pro Japonce je Věra Čáslavská dodnes symbolem tokijské olympiády v roce 1964. A tokijská olympiáda se pro ně stala symbolem poválečného návratu Japonska do světové společnosti. Proto Věru dodnes tolik velebí,“ říkal Jiří Zedníček, bývalý místopředseda ČOV.

Věra Čáslavská na olympiádě v Mexiku v roce 1968:

VIDEO: Připomeňte si Věru Čáslavskou v roce 1968 na OH v Mexiku

V Tokiu 1964 vybojovala tři zlaté, v Mexico City 1968 čtyři! „Vera, Vera,“ skandovalo tehdy publikum, oslavující v krásné Češce nejen gymnastku, ale též zarputilou bojovnici proti sovětské okupaci. Tu považovala za národní potupu.



Po srpnových událostech podepsala manifest 2000 slov, před odletem na hry vyhlásila: „Obětovala bych všechny své dosavadní medaile za letošní vítězství. Protože nebojuji za sebe, ale za nás všechny. A naši lidé si zaslouží vítězství.“

Věra Čáslavská s albem fotografií, které připomínají její sportovní kariéru.

Když pak řekla na hrách v mexické katedrále své ano Josefu Odložilovi, stříbrnému atletovi z minulé olympiády, přihlíželo jejich svatbě 100 tisíc lidí, před nadšenými davy museli uniknout kryptou.



Po návratu však doma trpěla. Ani po sérii intervencí a výslechů svůj podpis pod 2000 slov neodvolala. Komunisté Čáslavské nepovolili dokončit životopisný film v japonsko-americké koprodukci, tajemník KSČ Fojtík jí zakázal vycestovat, byla vyloučena ze všech sportovních oddílů v zemi.

Teprve v roce 1974, kdy dálkově dostudovala FTVS, jí povolili trénovat na Spartě Praha. A v roce 1979 mohla odletět na dvouletou trenérskou stáž do Mexika.

Tichý protest Věry Čáslavské proti okupaci v roce 1968:



Manželství s Josefem Odložilem se zhroutilo, naopak ve společenské sféře stoupala se sametovou revolucí hvězda Čáslavské opět vzhůru. Nabízeli jí dokonce místo pražské primátorky či velvyslankyně v Japonsku. Ale usídlila se na hradě coby poradkyně prezidenta Havla, zvolili ji i předsedkyní Českolovenského a později Českého olympijského výboru.

Od roku 1996 se však začala stahovat do ústraní, deset let se nechtěla takřka s nikým stýkat, nevystupovala na veřejnosti.

Sportovní úspěchy Olympijské hry:

Řím 1960 - 1x stříbrná

Tokio 1964 - 3x zlatá, 1x stříbrná

Mexico City 1968 - 4x zlatá, 2x stříbrná Ve světovém pořadí z letních i zimních olympijských hrách drží stále 16. příčku. Mistrovství světa:

Praha 1962 - 1x zlatá, 1x stříbrná, 1x bronzová

Dortmund 1966 - 2x zlatá, 2x stříbrná

„Deprese je strašná věc, nechci se rouhat, ale je to snad horší než rakovina. Ztratila jsem patnáct let! Dovedete si to představit?“ řekla Čáslavská, která skončila v Bohnicích a byla dokonce závislá na prášcích na spaní.



V roce 2007 toto období skončilo a Věra Čáslavská se vrátila na scénu s obrovskou životní vervou, najednou byla všude vidět, chtěla pomáhat všem českým sportovcům.

Naposledy se v souvislosti s kauzou Martiny Sáblíkové a jejího startu na olympijských hrách v Riu de Janeiru obrátila na nejvyššího muže sportu, prezidenta Mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha.

Těžká nemoc jí však nedovolila, aby svůj elán rozdávala i v letech příštích.

Věra Čáslavská. Krásná a statečná. Prosinec 2015: