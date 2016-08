Vzpomínky na Čáslavskou: Příklad pro ostatní. Bojovnice. Osobnost

Jiří Kejval, předseda olympijského výboru



„Věra Čáslavská byla jednou z nejvýznamnějších osobností v historii českého sportu. Byla vždy příkladem pro ostatní, ať už jako sportovkyně, díky svým občanským postojům, nebo díky obdivuhodné bojovnosti, kterou prokázala v osobním životě. Do poslední chvíle byla plná energie, kterou dokázala rozdávat všem lidem v jejím okolí. Bude nám velmi chybět.“

Vavřinec Hradilek, vodní slalomář

„Neskutečná osobnost, sportovkyně s takovým mimosportovním přesahem, že by se málokomu mohlo nechat zdát a snad i snít. Jsem nadšen, že jsme spolu mohli čas od času prohodit pár slov. Vždy inspirativní. Jestli se ještě někdy bude někomu věnovat kolekce, tak doufám, že to budeš ty, Věro Čáslavská.“



Olga Sommerová, režisérka dokumentu „Věra 68“



„Angažovala se i jako vlastenka, byla moc hodná a po listopadu 1989 spoustě lidem pomohla, zajímala se o jejich problémy a na sebe příliš nemyslela. Těch vzestupů a pádů bylo hodně. Celoživotní stres jí však přivodil vážnou nemoc. Svůj život ale Věra s energií a statečností ustála. Byla zářivou osobností. Tolik toho udělala, že tady s námi bude pořád - se mnou tedy určitě.“



Bohuslav Sobotka, předseda vlády

„Vyjadřuji hlubokou lítost nad smrtí Věry Čáslavské. Český i světový sportovní svět přišel o jednu z obrovských ikon.“



Jiří Ovčáček, prezidentův mluvčí



„Svobodná. Svá. Slavná. Silná. Věra Čáslavská.“

Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí



„Vlastně byla sama naší velvyslankyní. Slavná jako málokdo druhý a přitom statečná a skromná bojovnice.“



Oldřich Svatojanský, předseda Klubu olympioniků

„Věra bojovala do poslední chvíle jako ve sportu. Porazila i prognózy lékařů, kteří jí tolik času nedávali.“



Ondřej Synek, veslař

„Na paní Čáslavskou budu vzpomínat vždy jen v dobrém. Podporovala mě, fandila mi a navíc to byla největší legenda českého sportu. A nejen sportu. Byla to i bojovnice za takové to lidství. Byla hrozně čilá, aktivní. Před olympiádou jsme spolu jednou měli jít na rehabilitaci a tak jsme se rozpovídali, že jsem zjistil, že mám hodinu a půl po terapii. Musel jsem se pak omlouvat, že nedorazím, ale všichni to chápali, protože tohle mělo přednost. Po olympiádě jsem jí psal, pak i zkoušel volat, ale bohužel jsem se jí nedovolal.“



Martin Koukal, bývalý běžec na lyžích

„Věra Čáslavská byla výjimečná osobnost, která měla úžasnou schopnost pozitivně ovlivňovat lidi kolem sebe. Měl jsem tu čest se s ní mnohokrát setkat a nikdy na to nezapomenu. Bude nám chybět.“



Tereza Nemcova (Twitter) @Terehu Odešla jedna z největších osobností českého sportu! Je mi z toho smutno a vzpomínám na vše, čím... https://t.co/qSQkrMFF18

Tereza Němcová, bikerka



„Odešla jedna z největších osobností českého sportu! Je mi z toho smutno a vzpomínám na vše, čím si tahle úžasná žena musela v životě projít! Děkuji, že jste se vždy snažila nás o své zkušenosti obohatit!“

Andrej Kiska, slovenský prezident

„Věra Čáslavská reprezentovala nejen naše Československo, ale byla symbolem odvahy, kterou jsme prostřednictvím ní vysílali do světa. Ona ukázala světu, že v naší okupované zemi jsou lidé, kteří se nebojím. Tak, jako Věra Čáslavská sklopila oči a dívala se do země v roce 1968 na olympiádě při sovětské hymně, tak dnes asi mnozí sklápíme oči, díváme se do země a myslíme na ni.“