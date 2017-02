Zoufalý venezuelský lyžař je šlágrem MS klasiků. Kdo za to může?

Záběry z tratě v Lahti pořízené při jeho nedokončeném kvalifikačním běhu nicméně svědčí o tom, že zmařený zamýšlený měsíční trénink ve Švédsku by Solanovi rozhodně nepomohl. Zásah policistů na pařížském letišti, kteří ho poslali zpět do Venezuely místo do zasněžené Skandinávie, by při pohledu na jeho zoufalý souboj s lyžemi spíš bylo možné s nadsázkou hodnotit jako snahu zabránit sebezesměšnění tohoto sportovce.

„Když jsem 19. ledna přiletěl do Paříže, vysvětlil jsem, že jedu do Švédska trénovat. Nevěřili mi, že ve Venezuele lyžuji. (...) Měl jsem u sebe jen 28 eur a policisté mě obvinili z imigrace vzhledem k tomu, co se v mé zemi děje,“ řekl novinářům dvaadvacetiletý muž, který si mezitím u uživatelů internetu vysloužil cejch „nejhoršího lyžaře světa“.

Nepomohly mu ani řádné doklady ani zvací dopis od trenéra a čtyř dalších členů venezuelské lyžařské výpravy. „Policisté mu prostě řekli, že lyžování ve Venezuele neexistuje,“ řekl k incidentu agentuře AFP Solanův trenér César Baena.

Adriano Solano však podle BBC přiznal, že vlastně ještě s lyžemi na sněhu nikdy nestál. V minulosti trénoval pouze na kolečkových běžkách. Že bude mít na trati v Lahti problémy, bylo jasné hned na startu, kde se málem svalil poprvé. Během postupu k cíli upadl několikrát a nejednou se mu „zamotaly“ lyže.

Zatímco středeční desetikilometrový závod klasicky Solano po dlouhém snažení nedokončil, ve čtvrteční kvalifikaci sprintu volnou technikou se do cíle dostal, ale v beznadějně nejhorším čase. Na trati dlouhé 1 600 metrů strávil bezmála čtvrt hodiny, elitě na její absolvování stačilo něco málo přes tři minuty.