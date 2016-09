Bolesti navzdory. Velkou cenu města Hradec Králové vyhrál Kaňkovský

Čtvrteční odpoledne patřilo v Hradci Králové cyklistům - okruh s délkou 1,2 km si postupně otestovali závodníci v kategorii žáků, kadetů i juniorů, představili se také amatérští závodníci. Kategorii Elite suverénně ovládl loňský šampion Alois Kaňkovský.



Vítězství mu navíc zajistilo žlutý dres pro navazující dvouetapový závod East Bohemia Tour. Ačkoliv na start nenastupoval v ideálním rozpoložení - pořád se potýká s následky nedávného pádu z tréninku na dráze. „Mám naraženou páteř a docela trpím. Na trati jsem cítil každý nástup, každou zatáčku,“ přiznal bývalý mistr světa v omniu.

V průběhu kritéria se cyklista domácího týmu Whirlpool Author držel spíše ve druhé vlně. „Odstartovalo se docela zhurta, čekal jsem, že bude nějaký únik, ale celá rovina byla proti větru, takže závod byl hodně těžký,“ vysvětloval 33letý Kaňkovský.

„Hlídal jsem si pár lidí, kteří chtěli být vepředu, měl jsem je pořád pod kontrolou, neměl žádnou krizovou situaci, co se týče úniku. K vítězství mi strašně pomohl Vojtěch Hačecký, který jel skvěle. Bohužel nám chyběl Tomáš Bucháček, tomu to posílám do nemocnice. Závěr jsem si už pohlídal, bylo to v poslední zatáčce trochu hektické, ale doma jsem chtěl prostě vyhrát,“ dodal Kaňkovský, nadšený z atmosféry z prosluněného podvečera v centru Hradce Králové. „Vítězství nikdy nezevšední, a zvlášť ne tady. Mám tady spoustu známých, cyklisté sedí na zahrádkách a fandí nám. Krásný.“



East Bohemia Tour Pátek 9.září: 13:45 1. etapa Sobota 10. září: 11:00 start amatérského závodu Grand Prix Královéhradeckého kraje, 13:00 2. etapa

V závodě East Bohemia Tour, zařazeném do 2. kategorie UCI Europe Tour, čeká na cyklisty celkem 337 kilometrů napříč Královéhradeckým krajem. První etapa se uskuteční v pátek nejprve na pěti 20 km dlouhých okruzích u Lázní Bělohrad. Start je naplánovaný v Bělohradě a etapa skončí v centru Trutnova. Celkového vítěze East Bohemia Tour korunuje závěrečná sobotní etapa v Opočně, kde čeká cyklisty nejdelší porce 178 km vedoucí tradičně přes Orlické hory. „V pátek by to nemuselo být úplně těžké, ale je tady našlapaný peloton mladých kluků, kteří touží po výhře. Uvidíme,“ řekl Kaňkovský.

East Bohemia Tour je závod zařazený do 2. kategorie UCI Europe Tour, na jehož startu je celkem 142 profesionálních cyklistů z 22 týmů z devíti zemí: České republiky, Norska, Německa, Ázerbájdžánu, Rakouska, Slovinska, Polska, USA a Saúdské Arábie

Dotace závodu činí celkem 12 000 euro, vítěz každé etapy si vydělá 1 205 euro a celkový vítěz si na konto připíše 1 205 euro.

Kromě závodů profesionálů budou o víkendu závodit i amatérští cyklisté - 10. září je čeká maraton na 108 km.