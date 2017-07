Kvalifikaci v Maďarsku ovládlo Ferrari, z prvního místa odstartuje Vettel

Vettel ovládl kvalifikaci časem 1:16,276 a Räikkönena porazil o 168 tisícin. Čtyřnásobný mistr světa si dojel pro 48. pole position v kariéře a z prvního místa odstartuje po šesti závodech. První dvě příčky na roštu si piloti Ferrari zajistili potřetí v sezoně, před tím se jim to podařilo v Rusku a Monaku. V Maďarsku se to italské stáji povedlo poprvé do roku 2004.



„Poslední závod se nám nevydařil a teď jsme udělali krok vpřed. Ještě jsme ale nic nevyhráli. Hlavní úkol na nás čeká zítra,“ krotil radost Vettel. „Jsem trochu zklamaný, protože jsem měl pocit, že celkem v klidu vyhraju. Ale i druhé místo je dobré,“ komentoval stájový parťák Räikkönen.



Bottas zaostal o 254 tisícin, zatímco Hamilton, který na druhé příčce průběžného pořadí MS ztrácí na Vettela jediný bod, ztratil téměř půl sekundy. A britský jezdec přiznal, že pro nedělní závod je nepovedená kvalifikace velký problém.

„Nejde tady předjíždět. Takže když nevymyslíme nějakou strategii, všichni pojedou ve vláčku za sebou,“ uvedl. Hamilton zároveň promarnil první šanci vyrovnat ziskem 68. pole position rekord Michaela Schumachera. Inspiraci může Hamilton hledat v roce 2009. Tehdy ještě v barvách McLarenu v kvalifikaci v Maďarsku také obsadil čtvrté místo a nakonec si dojel pro vítězství před Räikkönenem.

Za Mercedesem skončili jezdci Red Bullu, kteří měli v Maďarsku k dispozici výrazně vylepšené vozy, jenže nepotvrdili dobrou formu z pátečních tréninků. Jejich vítěz Daniel Ricciardo obsadil v kvalifikaci šestou příčku, Max Verstappen byl pátý. Oba na Vettela ztratili přes půl sekundy.

Zlepšující se formu naopak potvrdil McLaren, který v předchozích deseti závodech získal pouhé dva body. Oba jeho vozy skončily poprvé v sezoně v nejlepší desítce a dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso obsadil v den 36. narozenin osmé místo, Stoffel Vandoorne byl devátý.



Nedělní závod odstartuje ve 14 hodin. Loňské vítězství bude obhajovat Hamilton, který je navíc s pěti triumfy rekordmanem závodu na Hungaroringu. Poté formuli 1 čeká tradiční letní pauza.