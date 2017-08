Vettel chce v Monze pro Ferrari krásný závod, Hamilton bude proti

Brit si před týdnem v Belgii připsal páté vítězství v sezoně, Vettel však na druhém místě ukázal, že Ferrari se pomalu na Mercedes dotahuje i v rychlosti. „Už se nemusíme bát žádného okruhu,“ burcoval čtyřnásobný mistr světa. „Navíc si myslím, že Monza pro Ferrari nikdy není kritický závod, ale naopak ten nejkrásnější.“

Na italské půdě se však daří i Hamiltonovi, který na slavném okruhu vyhrál tři poslední kvalifikace. Pokud by se mu to podařilo i nyní, připsal by si 69. pole position v kariéře a osamostatnil by se na prvním místě historického pořadí před legendárním Michaelem Schumacherem.

Trojnásobný mistr světa Hamilton v Monze triumfoval v letech 2012, 2014 a 2015, loni skončil druhý za pozdějším šampionem a bývalým týmovým kolegou Rosbergem. „Monza odměňuje nízký odpor a maximální rychlost, proto se nám tam v posledních letech dařilo,“ kývl šéf Mercedesu Toto Wolff. „Je tam ale i dost šikan, kde je nezbytná stabilita brzd a přilnavost v nízkých rychlostech, a v tom má výhodu Ferrari,“ uznal.

Vettel vyhrál Velkou cenu Itálie v letech 2011 a 2013 v barvách Red Bullu. V roce 2008 ještě jako jezdec Toro Rosso tam zaznamenal první vítězství v kariéře. Loni v Monze obsadil třetí a předloni druhé místo. „Možná se nám o víkendu podaří získat poslední umístění, které nám chybí,“ zadoufal Vettel.

Vítězství by mu navíc dalo jistotu, že před následující Velkou cenou Singapuru, která je na programu za dva týdny, udrží první místo v průběžném pořadí. Pokud by totiž v Monze triumfoval Hamilton a Vettel skončil za ním, britský pilot jeho náskok vymaže.