Se zlomenou nohou jezdil i Rossi, ví talentovaný závodník Salač

Jen to, že se včera 16letý klučina z Všejan u Prahy posadil na motorku, lze považovat za malý zázrak.

V polovině června totiž na okruhu v Barceloně drsně havaroval. „Měl jsem zlomenou stehenní kost. Nebo teda ještě mám. Měl jsem i poškozené plíce,“ prohodí Salač. „A málem se mi utrhla slezina, protože mě trefila motorka, což byla blbá náhoda.“

Účastník doprovodného seriálu, který mu může otevřít bránu do mistrovství světa, dlouhé týdny poctivě rehabilitoval. Chtěl se vykurýrovat do domácí Grand Prix.

Český talent si pamatoval, že brzy po vážných karambolech se na trať vrátil hvězdný Valentino Rossi nebo Jorge Lorenzo. „Vím, jak Rossi chodil. Kdybych se necítil, tak nepojedu. I táta mi říkal, že mě do toho nenutí. Ale já chci sám. Cítím se dobře, tak to chci zkusit.“

Jeho páteční start musel posvětit až oficiální lékař. A Salač tak v Brně může rozšířit svoji bodovou sbírku. „Sezona byla výborně rozjetá, byl jsem po dvou závodech na celkovém druhém místě,“ podotkne. „Pak se to stalo. Zrovna v blbý čas, kdy se jelo hodně závodů, takže jsem přišel o hodně bodů, o titul a o sezonu,“ lituje mladíček, jenž vážnější zranění v krátké kariéře neprodělal.

„Měl jsem jen zlomenou ruku na minibiku,“ vyloví z paměti česká naděje, na kterou v Brně čeká dnešní a zítřejší závod. „Určitě nebudu ve své kondici, bude mě to handicapovat, ale mohlo by to dopadnout dobře. Můžu jenom překvapit,“ hlásí Salač.