Vášniví rybáři Šetlík a Štochl vánočního kapra neloví

To jeho parťák se na lovu přece jen trochu podílí. „Jako každý rok ho chytím v kádi na plzeňském náměstí,“ doplnil Šetlík, jenž si letos Vánoce poprvé užije i v roli dědečka. „Navíc už nejsem ten typ, co by prožíval to předvánoční běsnění. Jedu spíš na pohodu, užiju si chvilku klidu,“ líčil 47letý Šetlík.

Obnovená premiéra v tomto směru čeká i na Jana Štochla. „Po jedenácti letech v cizině strávím Vánoce doma. A hlavně to bude bez házené, protože v Německu se i o svátcích hrálo,“ vzpomíná plzeňský gólman, který se po letech strávených v Německu vrátil před touto sezonou do mateřské Plzně.

Oba bývalí reprezentanti se ale starají o vánoční stromek. „Každoročně máme jedli, jinak tomu není ani letos,“ prozradil Šetlík. To Štochl si pro něj před rokem došel dokonce na pozemek u svého domku na Nové Hospodě. „Už jich tam moc nezbylo, tak jsme letos koupili borovičku,“ doplnil Štochl.

Co jinak zvládne z domácích prací? „Já obstarám ty ryby, ale cukroví nechávám na manželce,“ naznačil Štochl, že do kuchyně se jinak moc nehrne ani o svátcích. To Šetlík by rád, jenže ne vždycky to vyjde. „Mě to tam baví, snažím se pomáhat, ale ony mě holky stejně vždycky vyhodí.“

Dárky, stejně jako většina, oba raději rozdávají. „Doby, kdy jsem je rád dostával, jsou pryč,“ řekl Šetlík a vedle stojící Štochl jen pokýval hlavou: „Co mám děti, taky dárky radši rozdávám, jako každý.“

Oba však teď mají jedno společné přání. „Hlavně zdraví, to je nejdůležitější. No a pak, aby se nám povedla sezona a mohli jsme na jejím konci zase slavit.“

Co by to znamenalo, je jasné. Aby se plzeňský Talent počtvrté v řadě stal mistrem.