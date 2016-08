V Olomouci se schází elita ve stolním tenise, nechybí Freitas či Konečný

Seriál World Tour ve stolním tenise je nejprestižnější sérií turnajů mužů a žen ve stolním tenise a v České republice už zdomácněl. V loňském roce byl jako součást elitní kategorie turnajů světového poháru ITTF Major series podnik v Olomouci třetím největším v počtu účastníků celé světové série.

„Byl to výborně obsazený turnaj. Tak kvalitní konkurence u nás ještě nikdy nebyla,“ řekl Nikolas Endal, ředitel turnaje. „Pro nás jako organizátory je to známka kvality naší práce. V Olomouci máme dlouhodobě výborné zázemí - hráči oceňují blízkost haly a oficiálních hotelů i bezproblémovou dopravu do dějiště. Doufám, že z minulosti nastavenou vysokou kvalitu ve spolupráci s městem Olomouc udržíme i pro další ročníky turnaje.“

Program Czech Open ve stolním tenise 2016 Středa 31. srpna: od 9.00 kvalifikace

Čtvrtek 1. září: od 9.00 kvalifikace, od 19:30 hlavní soutěž dvouhry mužů do 21 let Pátek 2. září: od 9:00 hlavní soutěž Sobota 3. září: od 10:00 hlavní soutěž, 16.40 finále dvouhry mužů a žen do 21 let Neděle 4. září: od 10:00 – semifinále dvouhry mužů a žen, 14:00 – finálový blok, čtyřhry a dvouhry mužů a žen

„Těší mě, že Olomouc může znovu poskytnout zázemí tak prestižní sportovní události, jakou je turnaj světové série. Účast světové špičky ve stolním tenise a našich olympioniků bude skutečným sportovním zážitkem a zárukou té nejatraktivnější podívané. Jsem rád, že Olomouc organizátory turnaje opakovaně přesvědčila o svých kvalitách a světová elita stolního tenisu se zde cítí dobře. Mediální pokrytí a bezpočet televizních přenosů navíc zviditelní Olomouc nejen ve sportovním světě,“ uvedl primátor města Olomouce Antonín Staněk.

Letos je na turnaj Czech Open přihlášeno 270 hráčů ze 44 zemí. Nejvýše postaveným je aktuálně jedenáctý hráč světového žebříčku Portugalec Marcos Freitas, vicemistr Evropy ve dvouhře z loňského roku. Jen o několik míst za ním jsou Chorvat Andrej Gacina (19.) a Japonec Kenta Mastudaira (26.).

Nejlepší ženou, alespoň co se postavení na žebříčku týče, je Hitomi Satoová (20.), dále pak její krajanky Yui Hamamotová (33.) a Yuka Ishigakiová (35.). Nejlepší Evropankou je Ruska Polina Michajlovová (38.).

Zajímavou konfrontaci nabídne určitě také kategorie do 21 let, ve které se představí stříbrný medailista nedávného MEJ v Záhřebu Rakušan Andreas Levensko (260.) a bronzový Tomáš Polanský (219.), v kategorii žen do 21 let se s asijskými soupeřkami popere například úřadující juniorská mistryně Evropy Rumunka Adina Diaconuová (118.).

Přihlášeno je trio olympioniků Lubomír Jančařík, Dmitrij Prokopcov a Hana Matelová, na turnaj se představí i zkušení hráči a hráčky jako Jiří Vráblík, Renáta Štrbíková či Dana Čechová. A chybět nebude ani Tomáš Konečný, čerstvý vítěz turnaje Asarel Bulgaria Open, podniku ITTF World Tour kategorie Major

Z české špičky bude absentovat pouze Iveta Vacenovská, která se po náročném programu organizátorům pro únavu omluvila.