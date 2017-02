LaVine už králem smečařů nebude. Korunního prince Gordona vyzve Jordan

Ve výběru se tak nedostalo na jediného Čecha v soutěži Tomáše Satoranského, jehož start navrhovali spoluhráči z Washingtonu.



Hvězda Wizards John Wall se nechal slyšet, že pokud by někdo z klubu měl startovat v soutěži o nejefektnější zaražení míče do koše, tak právě český rozehrávač.

Tomáš Satoranský ve vnitroklubové smečařské soutěži před sezonou

Sám Satoranský o možnosti předvést své smečařské umění ani neuvažoval. „Asi bych tam ani nechtěl být. Nejdříve bych chtěl nějaké smeče předvést na hřišti při zápasech, než se pustím do takové soutěže. Teď bych se na to ještě necítil. Zvláště potom, co předvedli loni Aaron Gordon a Zach LaVine. Na takové kousky bych si asi netroufnul,“ připomněl Satoranský jeden z nejlepších smečařských soubojů historie NBA.



LaVine vs. Gordon ve smečařském souboji 2016

Zatímco smečařská soutěž nenabízí až tak hvězdná jména, souboj o nejlepšího trojkaře slibuje zajímavější podívanou. Pozvání totiž přijali elitní ostrostřelci Klay Thompson z Golden State, Kyrie Irving z Clevelandu, Kyle Lowry z Toronta, Kemba Walker z Charlotte, Eric Gordon z Houstonu, Wesley Matthews z Dallasu, C. J. McCollum z Portlandu a Nick Young z LA Lakers.



Dovednostní slalom se pokusí vyhrát Anthony Davis z New Orleans, DeMarcus Cousins ze Sacramenta, Gordon Hayward z Utahu, Isaiah Thomas z Bostonu, John Wall z Washingtonu, Devin Booker z Phoenixu, Kristaps Porzingis z New Yorku a Joel Embiid z Philadelphie.