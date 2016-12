Jak žena zastínila muže. Královna trojek Elhotová si věřila

„Skvělý zážitek, jsem ráda za obhajobu. Věřila jsem si na to,“ svěřila se hráčka USK Praha. Zasadila se o to, že na rozdíl od loňska ženy neměly 15 vteřin navrch, ale stejný minutový limit jako muži. A stejně slavila. „Chtěla jsem, aby to bylo fair play.“

Ve finále přemohla Michala Křemena z Brna. A druhý z mužů Lukáš Palyza, ještě nedávno nejlepší kanonýr NBL, vítězku chválil. „Má pěknou střelu, dobrý oblouk, padalo jí to,“ ocenil. „A víc nemusíme rozebrat, jak je možné, že žena porazila muže. Prostě to možné je.“

Elhotová si z chlapů utahovat nebude: „Je to skvělý pocit, ale smát se jim nebudu. Nejsou to trojky v zápase, beru to s odstupem. Kluci mají trojky stylově pomalejší, i to hrálo roli.“

Děčínské Armex Sportcentrum přeplnilo 1 400 fanoušků, v Utkání hvězd hltali vzpouru Mladých pušek. Junáci na třetí pokus konečně přestříleli Mazáky - 141:122.

„Všichni nás k tomu vyzývali, starší Mazáci se nám smáli. Řekli jsme si, že k tomu přistoupíme trošku zodpovědněji. Ale mám pocit, že oni hráli na 20 procent, takže nám to trošku darovali,“ mínil Palyza, autor 26 bodů Mladých pušek.

Jeho děčínský spoluhráč a včera protihráč Jakub Houška tvrdil: „Mladé pušky měly dobrý tým, běhali, my zkoušeli pálit spíš z dálky, neměli jsme tolik smečařů jako oni. Ale byl to hezkej, kamarádskej a hodnej zápas, žádné maso.“

V jednu chvíli to vypadalo jako severočeské All Star Game: na palubovce naráz kmitali děčínští Palyza, Vyoral, Pomikálek, jmenovci Houškové a Krakovič plus ústečtí Pecka s Bosákem, chvíli nato naskočil jejich klubový parťák Abercrombie.

Fanoušky žhavily hlavně trojkové pokusy a smeče, ale i Autreyho trefa z půlky hřiště s klaksonem. „Samozřejmě to není úroveň NBA, abychom lítali vzduchem jako Kevin Durant nebo LeBron James. Objevila se spousta nepřesností a občas to vypadá, jako by hráči byli z pomocného ústavu. Hrajeme evropský basket, ale ani jsme to nevypustili, že by Utkání hvězd byla totální trapárna. Střední cesta. Užili jsme si to všichni,“ soudil Palyza.

Smečařskou soutěž vyhrál pardubický Autrey nad Pomikálkem, štafetu, v níž nastoupili i reprezentanti na vozíčku, ovládl tým exděčínského basketbalového penzisty Soukupa. Představil se také basketbalový pár Krakovič - Pecková, kapitán hokejového Litvínova Michal Trávníček či zpěvák Radek Banga, který měl i hudební vystoupení.

Děčínskou exhibicí vyvrcholila dobročinná akce basketbalové federace a České televize Každý koš pomáhá. Vybralo se 131 tisíc korun.