ZÁPISNÍK: New York, New York! Nikde nejsou tenisté slavnější

Překračují hranice své branže, někdy dokonce i celého sportu. Stávají se z nich aspoň na chvíli celebrity. Nebo se s nimi aspoň sbližují.

A tak světová jednička Karolína Plíšková na Wall Street slavnostním zvoněním otevírá obchodování na burze, zatímco na Times Square září její obří fotografie, kterou její sponzor Fila opatřil nápisem „Pro ikony, od ikon“.

Její pronásledovatelka v žebříčku Simona Halepová nesměle provádí úvodní nadhoz baseballového mače místních Mets proti Arizoně v aréně Citi Field na Flushing Meadows. Míč má dobrý směr, leč schází mu patřičná míra kinetické energie, pročež nedoletí do catcherovy rukavice a Rumunka si vyčítá: „Proč ses do toho víc neopřela?“

Wimbledonská vítězka Garbiňe Muguruzaová ze Španělska se na veřejném kurtu v Harlemu fotí s muzikantem Pharrellem Williamsem, jenž předloni sklidil tři ceny Grammy a nově navrhl pro Adidas tenisovou kolekci oblečení ve stylu retro.

Její vzorně načesaný a do bílé košile oděný krajan Rafael Nadal ochotně pózuje s nápadnicemi na večírku v přepychovém hotelu Lotte New York Palace, jenž se tyčí naproti katedrále svatého Patrika.

Stylizované snímky jeho dravých soků Saši Zvereva z Německa a Dominika Thiema z Rakouska přináší čerstvé vydání kultovního módního časopisu The Vogue.

Taky další grandslamy v Melbourne, Paříži a Londýně přitahují známé osobnosti. V New Yorku se však tenis a showbyznys vzájemně přitahují a prolínají nejvíc.

Momentka z dějiště tenisového US Open

K moderování zahajovacího ceremoniálu US Open byli nominováni jeho čtyřnásobná šampionka Martina Navrátilová a herecká star Alec Baldwin. Pěveckým výkonem se ho chystala ozdobit kanadská diva Shania Twain. A kde jinde se tenistům stane, že jim z hlediště tleská tak reprezentativní sestava celebrit? Mike Tyson, Beyonce, Michael Jordan, Leonardo DiCaprio, Kevin Spacey... Leda v New Yorku, vážení. Leda v New Yorku.