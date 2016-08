Kvitová vede nad tureckou soupeřkou, pak Veselý vyzve Djokoviče

dnes 18:19 16:55

New York je ve středu ve znamení trojek. Tři čeští vyslanci se představí v programu třetího dne US Open. O postup do třetího kola bude na závěrečném grandslamovém podniku sezony usilovat tenistka Petra Kvitová a dva tenisté - Jiří Veselý a Jan Šátral. Kvitová už svůj zápas rozehrála a nad Büyükakcayovou z Turecka získala úvodní set v tie-breaku.

Kvitová zahájila v 17 hodin českého času program na největším dvorci Arthura Ashe. Turnajová čtrnáctka a bronzová olympijská medailistka se utkala s Caglou Büyükakcayovou z Turecka a šlo o jejich první vzájemný zápas. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Stejně jako v prvním kole nezačala Petra Kvitová nejlépe ani dnes. Celý zápas zahájila dvojchybou, vzápětí vyrobila i druhou a hned na úvod ztratila servis. Jenže podání nebylo v prvním setu výhodou ani pro její tureckou soupeřku, která sama ztratila tři servisy v řadě. Při tom posledním se navíc Kvitová vyhrabala ze stavu 0:40, ale slibné vedení 5:3 si sama zkomplikovala dalším neúspěchem na servisu a rázem bylo skóre vyrovnané 5:5. A jelikož si pak obě hráčky vzácně servis uhrály, rozhodnout musel tie-break. V něm se česká hráčka opět zvedla z nepříznivého úvodu 0:2 a po hodinové výsledkové houpačce nakonec poměrem 7:2 přece jen získala úvodní set na svou stranu. Vývoj zápasů českých tenistů sledujte on-line V pořadí ke třetímu souboji na centrkurtu se týká Veselého, jenž se pokusí o senzaci proti světové jedničce Novaku Djokovičovi. V dubnu na antuce v Monte Carlu se mu to povedlo. Teď oba soupeře trápí zraněná ruka. Šátral, který hraje v hlavní grandslamové soutěži poprvé, si zahraje na kurtu číslo 17 (rovněž ve třetím zápase) s desátým nasazeným Francouzem Gaëlem Monfilsem. České zápasy sledujte na O2 TV Sport. Výsledky tenisového US Open 2016 ŽENY:

Dvouhra - 2. kolo:

Vinciová (7-It.) - McHaleová (USA) 6:1, 6:3

Bencicová (24-Švýc.) - Petkovicová (Něm.) 6:3, 6:2

Curenková (Ukr.) - Wang Ja-fan (Čína) 7:5, 6:3

Čtyřhra - 1. kolo:

Matteková-Sandsová (12-USA)/Šafářová (12-ČR) - Aojamaová (Jap.)/Ninomijaová (Jap.) 6:4, 6:2 Klepacová (13-Slov.)/Srebotniková (13-Slov.) - Schmiedlová (SR)/Voráčová (ČR) 6:2, 6:2