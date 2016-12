Turné čtyř můstků začíná. Potřebuji nějaký výsledek, ví Koudelka

Zabrat chce na slavném čtyřdílném seriálu především Roman Koudelka. Do sezony sice vstupoval jako jasná jednička českého týmu, jenže zatím létají dál mladík Štursa i veterán Janda. „Velkým cílem je bodovat ve všech závodech Turné,“ řekl Koudelka před odjezdem do Německa.

Loni v Oberstdorfu nezářil, skončil na 24. místě. Poté se výsledkově zvedl – následovala osmá, devátá a třináctá příčka. Turnovský rodák by klidně podobná umístění mohl zopakovat, ne-li překonat. Stačí, aby skvělé tréninkové skoky přenesl do závodů. „Vím, že to je jen psychický problém. Nejsem úplně v háji, že bych nevěděl kudy kam. Cítím se dobře, ale chtělo by to nějaký výsledek,“ ví.

Ve Světovém poháru je místo něj vidět jiný Čech. Teprve jednadvacetiletý Vojtěch Štursa se pokusí na Turné čtyř můstků potvrdit skvělou formu. Naposledy ve švýcarském Engelbergu doletěl osmý. „Takové umístění dodá sebevědomí. Člověk si uvědomí, že skáče s nejlepšími. Je to šíleně vyrovnané, stačí trošku přidat a je to na špičce,“ byl spokojený po nejlepším výsledku ve své kariéře.

Kvalifikací v Oberstdorfu dnes začíná Turné čtyř můstků. Prestižní podnik skokanů na lyžích vyvrcholí 6. ledna.

Pro Turné si přesto žádné konkrétní mety nedává. Na můstek při dnešní kvalifikaci vystoupá s tím, že si skoky užije. „Cíle mám stejné, jako když jsem začínal sezonu. Chci mít ze skoků radost – chci být na můstku šťastný a uvolněný,“ řekl České televizi aktuálně dvacátý muž Světového poháru.

Jedenáct let brzy uplyne od chvíle, kdy známé kvarteto závodů ovládl Jakub Janda. Ve Světovém poháru populární závodník se skvěle otřepal z nezdaru z úvodního podniku ve finské Ruce, kde neprošel kvalifikací, a třikrát za sebou bodoval. Ve Švýcarsku se mu ale nevedlo. Ke zlepšení mu má pomoci návrat ke starým lyžím. Po Štursovi je druhým nejlépe umístěným českým skokanem. Následuje Koudelka, Lukáš Hlava, Tomáš Vančura a Jan Matura. Ten dosud nezískal ani bod.

To Slovinec Domen Prevc jich nakupil už 540. Do Německa odjel jako jednoznačný favorit Turné. Považuje ho za něj i Koudelka. „Neznervózní,“ myslí si o stále ještě sedmnáctiletém lídrovi Světového poháru.

Nejmladší z bratrského tria vyhrál před Vánocemi v Engelbergu a na Turné odjíždí s čistou hlavou. „Když nevyhraji, nevadí. Sednu do auta a pojedu domů bez špatného pocitu. Chci si to užít. A pokud zvítězím, bude to fajn,“ řekl slovinskému tisku.

Titul krále prestižního seriálu se pokusí obhájit nejstarší ze sourozenců Peter, hegemon minulé skokanské sezony. Ten se letos zatím výsledkově hledá, přesto si věří. „Až se postavím na můstek, všichni uvidíte, jak moc dobře jsem připravený.“ Kromě něj a Domena by měli bojovat o stupně vítězů také Dán Tande, Polák Stoch či Rakušan Kraft. Největší německou nadějí je Severin Freud.

Rád by rozjásal domácí fanoušky v pátek v Oberstdorfu a také na Nový rok v Garmisch-Partenkirchenu, Turné se poté přesune do sousedního Rakouska. Čtvrtého ledna se skáče na innsbruckém můstku a vše vyvrcholí na Tři krále v Bischofshofenu.