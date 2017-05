Golgový turnaj dvojic v Avondale vyhráli v rozstřelu Smith s Blixtem

Zvětšit fotografii Jonas Blixt (vlevo) a Cameron Smith. | foto: Reuters

dnes 18:30

Golfový turnaj dvojic v Avondale zařazený do PGA Tour vyhráli v rozstřelu Australan Cameron Smith a Švéd Jonas Blixt. Na čtvrté přidané jamce předčili Američany Kevina Kisnera a Scotta Browna, kteří v závěrečném čtvrtém kole soutěže Zurich Classic of New Orleans zlikvidovali ztrátu čtyř úderů a vynutili si play off.

Kvůli dlouhému přerušení hry vinou deště se v neděli dohrávalo za šera a rozstřel se uskutečnil až v pondělí. Blixt se Smithem mohli v play off rozhodnout už dříve, ale promarnili dobré šanci na birdie. Třiadvacetiletý Australan vybojoval první vítězství na PGA Tour, o deset let starší Švéd zvítězil v prestižním americkém seriálu potřetí. Na triumf čekal téměř čtyři roky. Každý z nich obdržel prémii 1,02 milionu dolarů. Turnaj v Louisianě je tradičním podnikem PGA Tour, ale letos se hrál podle nového formátu. První týmové soutěže na okruhu od roku 1981 se zúčastnilo 80 párů, z nichž 36 prošlo cutem. I když se hráčům započítává titul i body do FedEx Cupu, do světového žebříčku se výsledky turnaje nepromítnou. Golfový turnaj Zurich Classic of New Orleans série PGA Tour v Avondale, dotace 7,1 milionu dolarů, par 72 1. Blixt, Smith (Švéd./Austr.) 261 (67+62+68+64) v rozstřelu na 4. přidané jamce, 2. Kisner, Brown 261 (70+64+67+60), 3. Kraft, Tway 265 (71+63+70+61), 4. Spieth, Palmer (všichni USA) 266 (66+66+70+64).