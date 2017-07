Cíl „triatlonisty“ Šebrleho: Dokončit závod a nezmrznout

Ještě než se světová elita vydá na trať v rámci hlavního závodu, proběhne v centru Prahy triatlonová výzva pro ty méně zkušené, tzv. TRY-ATHLON. A právě na 0,38 km plavání, 18 km cyklistiky a 4,2 km běhu si troufne i Šebrle.

„Vždycky jsem si chtěl triatlon zkusit, ale nejsem zrovna plavec a ani to kolo mi zas tak nejde. Proto jsem se bál, že bych to nedokončil. Takže tenhle zkrácený závod je pro mě ideální,“ vysvětluje bývalý držitel světového rekordu v desetiboji.

Další celebrity na startu Spolu se Šebrlem bude na startu TRY-ATHLONU také 71letý operní zpěvák Jiří Langmajer starší. Olympijská vítězka z Turína v běhu na lyžích Kateřina Neumannová se zase vydá v rámci triatlonové štafety FORD CHALLENGEPRAGUE zdolat cyklistický úsek dlouhý 90 km.

Ve Vltavě u Střeleckého ostrova odstartuje spolu se svým kamarádem a bývalým čtvrtkařem Radkem Votavou. Právě jeho bude chtít Šebrle porazit.

V atletickém víceboji by prý žádnou z deseti disciplín nevyškrtnul, u triatlonu by si ale jako začátečník určitě nepřidával. Nejlepší český desetibojař si totiž uvědomuje, jak kombinace tří různých sportů bez jediné pauzy může být náročná. Přesto se na sobotní premiéru nijak zvlášť nepřipravoval.

„Největší respekt mám z plavání. Nemám sice špatnou techniku, ale jsem pomalý. Už po 100 m totiž cítím, jak mě bolí ruce,“ vysvětluje. Necelý půl kilometr poplave Šebrle ve Vltavě po proudu podél Střeleckého ostrova spolu s dalšími 170 závodníky.

„Snad nebude voda moc studená,“ doufá. Neopren už totiž nestíhá shánět. „A navíc by mi to převlíkání ubralo aspoň deset minut. Takže na start radši dorazím v tričku a elasťákách. A budu za absolutního nýmanda.“

Následovat bude výběh na most Legií, kde nasedne na kolo a vyrazí po Janáčkově nábřeží směr z centra. „Závodní kolo mi naštěstí půjčil manžel sjezdařky Šárky Strachové. Bude to na něm moje premiéra, takže to musím ještě před sobotou stihnout ozkoušet,“ plánuje Šebrle.

Na závěr triatlonu ho stejně jako při desetiboji čeká běh. A trať rovnající se desetině maratonu by ho neměla ani moc bolet. Běhat totiž Šebrle chodí pravidelně. „Takže fyzičku určitě mám!“



A jaký má mistr světa z Ósaky vlastně cíl? Na to odpovídá jednoznačně: „Dokončit to! Ale je to krátké, takže by se mi to mělo povést a už se na ten závod i docela těším.“