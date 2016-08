Brownlee kraloval karlovarskému triatlonu, finiš pro Yelistratovou

Stříbrný olympijský medailista Johathan Brownlee ovládl podle očekávání závod Evropského poháru triatlonistů v Karlových Varech. Šestadvacetiletý britský reprezentant útočil v lázeňském městě na traťový rekord, čas 1:49:22 ale nakonec i kvůli dvěma penalizacím o 1:12 minuty nepokořil.

„Věděl jsem, že mám šanci vyhrát, jsem hodně fit, deset dnů po olympiádě, v nejlepší kondici z celého roku, ale já nikdy neočekávám, že vyhraju. Vím, co mám dělat, abych závodil dobře. Také jsem ale věděl, že Francouzi jsou velmi silní,“ řekl mladší bratr olympijského vítěze Alistaira Brownleeho s odkazem na francouzské soupeře Anthonyho Pujadese a Simona Viaina, kteří se seřadili za ním na stupních vítězů.

Pujades zaostal za Brownleem o 4:20, Viain ztratil dalších 18 sekund. Nejlepší z českých závodníků Jan Čelůstka nabral na tratích 1,5 km plavání, 40 km na kole a desetikilometrovém běhu manko 5:41. Mezi ženami vyhrála Yulia Yelistratovová z Ukrajiny, Petra Kuříková doběhla desátá.

Jonathan Brownlee udával rytmus v závodě mužů kategorie elite od samého počátku, plaveckou část spolu s ním nejrychleji zvládli Raul Shaw a Anthony Pujades, cenné půlminuty sbírala s každým kilometrem dvojice Brownlee – Pujades pak i dál na kole a v závěrečném běhu vyzval už osamocený Brownlee na souboj dopředu pořadateli už tak trochu ohlášeného soupeře: traťový rekord.

Ten platný z roku 2008 o hodnotě 1:49:22 se otřásal až do závěrečného kola ze čtyř okruhů v centru lázeňské metropole a nebýt dvou penalizací nasbíraných po cestě, padl by rekord i přes úmorné vedro triatlonového víkendu.

ETU Premium Evropský pohár přesto Jonathan Brownlee vyhrál rozdílem světové extratřídy a natěšeným fanouškům triatlonu ukázal, jak by to mohlo při účasti světové špičky vypadat napříště, pokud se na západ Čech podaří opravdu přivést pro 2017 Světový pohár.

Velkým tahákem bývají každý rok ve Varech výkony českých triatletů a také letos se přízni diváků těšila řada z nich. Nejlépe se podle předstartovních předpokladů dařilo Janu Čelůstkovi, který se k velké potěše karlovarského publika až do závěrečného kola běžecké části závodu přetahoval o čtvrté místo. Nakonec sice skončil pátý, se svým výkonem byl však český reprezentant spokojený.

Jonathan Brownlee (vpravo) na trati karlovarského triatlonu

„To umístění je skvělé,“ radoval se v cíli a zároveň pochválil pořadatele za další zatraktivnění největší triatlonové akce v zemi v podobě startu stříbrného olympionika z Ria Brownleeho. „Díky Jonathanovi dostal závod jiný rozměr,“ nechal se slyšet pro web České triatlonové asociace.

V evropské konkurenci se ve Varech neztratili ani další Češi. František Linduška doběhl na třináctém místě, o další dvě místa za ním skončil František Kubínek, na 21. místě závod dokončil Jan Volár.

Skvělý závěr Yelistratové

Oč byl mužský závod elity představením famózního Johathana Brownleeho, o to byl závod žen dramatičtější. Vítězka Yulia Yelistratová coby jedna z dalších olympijských ozdob závodu z her v Riu dokázala přesprintovat Francouzku Leonii Periaultovou až v dechberoucím finiši na cílové pásce.

„Jsem moc šťastná,“ radovala se z triumfálního závěru. Nebyl ojedinělý, jak sama připomněla, své soupeřky takhle přesprintovala těsně před cílem už potřetí v sezoně. Yelistratová neopomněla pochválit také pořadatele za trať vedoucí samým centrem lázeňského města. „Měnící se povrchy jsou dost náročné. Je opravdu nádherná,“ rozplývala se.

Spokojená se svým výkonem byla už na úvodním plaveckém úseku. „Plavala jsem překvapivě dobře, byla jsem čtvrtá celkem a druhá v tom velkém balíku,“ připomíná.

Také kolo s variabilním profilem jí prý vyhovovalo, až na běhu, to když soupeřky nasadily k pekelně vysokému tempu, se jí několikrát mihlo hlavou, že závod by mohla taky vzdát. „Julio, běž, běž!“ musela se kvůli tomu několikrát přesvědčovat, když se opakovaně snažila proklestit cestu do vedení závodu.

Nakonec to zvládla těsně před cílovou páskou v drtivém finiši, který jí letos pomohl k triumfu už několikrát. „A to jsem ještě před týdnem závodila v Riu,“ usmívala se, když si vzpomněla, jak domů letěla skoro dva dny a cítila se úplně vyřízená. „No a po dvou dnech jsem opět balila a zamířila do Karlových Varů.“ Pro další vítězství.

Do první desítky se probojovali čeští reprezentanti také v kategorii žen. Petra Kuříková udávala tempo cyklistickému balíku, který mohutně dotahoval po plavání vedoucí Australanku Danielle De Francesco. Kuříková nakonec dokončila závod na desáté příčce, díky spolupráci s další Češkou Janou Mácháčovou se ovšem v cyklistické části závodu v jednu dobu společně pohybovaly v rámci druhého balíku na čtvrtém až pátém místě.

Mácháčová sice po plaveckém úseku ztrácela na čelo téměř dvě a půl minuty, pak se ale díky spolupráci v cyklisticky silné třetí skupině dotáhla až ke Kuříkové do druhého balíku. Neztratila se ani v závěrečné části závodu, kde mezi skvělými běžkyněmi dokončila závod jako celkově patnáctá. O pět míst za ní doběhla Jana Brantlová, dvaadvacátá skončila Hana Kolářová.