Pravidlo „antiSky“ na Tour 2018. V týmech se budou škrtat jezdci

V květnu 2018 se pak má italské Giro podle neoficiálních informací vydat na svoji pouť poprvé z Asie, konkrétně z Jeruzaléma!

A příští ročník Tour?

Peloton se k ní sejde na západě Francie v oblasti Vendée. Po úvodních dvou sprinterských etapách bude třetím dějstvím týmová časovka s dojezdem do 800metrového kopce.

Finále závodu opět uvidí Paříž.

A to je zatím vše, co o itineráři ročníku 2018 víme najisto. Veškeré další etapy budou odtajněny na tradiční říjnové prezentaci.

Půjde každopádně o Tour opožděnou.

A se skromnějším pelotonem.

Aby co nejvíce omezili termínovou kolizi s fotbalovým mistrovstvím světa v Rusku (14. června – 15. července), posunuli organizátoři termín startu Tour z původě plánovaného 30. června o týden později na 7. července.

Každý z 22 týmů bude moci do závodu nově nasadit pouze osm jezdců, nikoliv současných devět. Tuto redukci navrhl už loni Christian Prudhomme, ředitel Tour. Nyní ji schválila také Mezinárodní cyklistická unie UCI. Peloton tudíž zchudne ze 198 cyklistů na 176.

Organizátoři si od změny slibují vyšší bezpečnost jezdců, snížení počtu automobilů a motocyklů v karavaně – a především horší kontrolovatelnost závodu jednou stájí (za slovo stáj dosaďte Sky).

„Snažili jsme se tím dodat závodu více nepředvídatelnosti,“ tvrdí jeho technický ředitel Thierry Gouvenou.

Ale bude to skutečně účinné?

Jen vzpomeňte, jak Sky bez potíží dirigovalo letošní peloton, přestože týmu chyběl zraněný Geraint Thomas.

Omezení počtu jezdců na Tour a stejně tak i na dalších závodech navíc bude mít též jeden nepříjemný negativní dopad na celou profesionální cyklistickou komunitu.

„Týmy už pak nebudou potřebovat tolik jezdců na svých soupiskách,“ podotkl Richard Plugge, manažer LottoNL-Jumbo. „Což povede ke ztrátě nejméně devadesáti pracovních míst ve stájích World Tour, protože se budou zároveň propouštět i mechanici a maséři.“

O itineráři příští Tour na trase mezi Vendée a Paříží existují už nyní alespoň mnohé „zaručené“ zprávy na základě úniku informací z míst, která by měla etapy hostit.

Na scénu se údajně vrátí výšlap na „zeď“ Mur-de-Bretagne. Alpy tentokrát mají přijít na řadu už na konci prvního týdne s horskou časovkou ikonickými serpentinami do Alpe d’Huez na Den dobytí Bastily.

Naopak v rámci pyrenejského bloku by se měly v závěru závodu objevit v itineráři po letošní odmlce Tourmalet i Superbagneres a celý tento horský blok by mohl být až čtyřdenní.

ZNOVU NA TOURMALET? Letos v itineráři chyběl.

Při letošní Tour, která ubrala klasických hor, nikdy nebyly na programu více než dvě horské etapy po sobě. „Pokud však pojedeme tři v kuse, mnohem lépe se ukáže, kdo na to doopravdy má,“ říká Roman Kreuziger. „Když jsou horské etapy po sobě jen dvě, snáz si orazíte.“

Otázkou zatím zůstává, kolik kilometrů časovek příští Tour nabídne. Už letos jich bylo málo.

„Bardetovi sportovní ředitelé prohlásili, že aby Bardet vyhrál, musel by být itinerář Tour ještě jiný než letos. Tak nevím, jak by si to představovali,“ pousměje se Kreuziger.

Bardet, jenž nezastírá, že časovkářský trénink nemá ani trochu rád, by určitě věděl: Prosil bych vyškrtnout časovky všechny, ano?