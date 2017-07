Na Izoardu vládl Barguil. Froome odolal všem nástupům a dál vede Tour

Když poslední horská etapa, tak ať je speciální.



A ta letošní opravdu speciální byla – stoupalo se totiž na legendární Izoard.

Právě tady sváděli své památné bitvy Fausto Coppi s Ginem Bartalim, tady v roce 2011 rozpoutal Andy Schleck peklo na silnici, když 60 kilometrů před cílem odjel skupině s Thomasem Voecklerem i Cadelem Evansem, aby se pak sám drápal i na slovutný Galibier.

Od roku 1922 se na vrchol Izoardu cyklisté na Tour drápali čtyřiatřicetkrát, nikdy zde však etapa nekončila, až nyní.

Až nyní zde zároveň vrcholila vrchařská bitva 104. ročníku Tour.

I když bitva...

Dlouho v pelotonu vládlo mezi favority příměří.

Největší únik letošního ročníku, ve kterém jelo 54 cyklistů, si vypracoval až osmiminutový náskok, když sportovní ředitel Sky Nicolas Portal hlásil: „Proč nedat úniku třeba deset minut pod Izoardem? Nepotřebujeme vyhrát etapu, potřebujeme Chrise (Frooma) co nejčerstvějšího pod kopcem.“

I proto Sky během etapy nediktovalo žádné vysoké tempo.

K prvním útokům favoritů došlo až na posledních šesti kilometrech, kdy se z Froomovy skupiny vydal vpřed Warren Barguil. Král letošní vrchařské soutěže pak kilometr a půl před cílem dojel posledního přeživšího z úniku – Darwina Atapumu a spěchal si pro druhé letošní prvenství na Tour a zároveň pro čtvrté týmu Sunweb.

KRÁL HOR. Warren Barguil vyjel nejrychleji na Izoard a vyhrál už druhou etapu na Tour.

Král hor ovládl poslední horský dojezd tohoto ročníku, jak symbolické.

„Pořád tomu nemůžu uvěřit, byly to pro mě snové tři týdny. Nikdy bych nevěřil, že můžeme s Michaelem Matthewsem dovézt do Paříže zelený i puntíkovaný trikot a teď tomu jsme hodně blízko. Je to fantastické,“ rozplýval se v cíli vítěz.



Za ním se ale ještě jednou odehrávala válka favoritů na celkové prvenství.



Čtyři kilometry před cílem zastavil u krajnice vyčerpaný Michal Kwiatkowski, když v ten samý moment ujel z vedoucí skupiny Mikel Landa.

Pobočník Chrise Frooma pak pelášil vpřed, aby se k němu britský cyklista v posledních dvou kilometrech mohl přidat.

Na Froomův tak tradiční útok ze sedla dokázali reagovat jen dva muži, kteří jsou mu v průběžném pořadí nejblíž – Romain Bardet s Rigobertem Uranem. Spolu pak tahle čtyřka zdolala i poslední metry náročného výšlapu na Izoard.

Za druhým Atapumou si tak pro čtyři bonifikační vteřiny dojel Romain Bardet, který tři dny před koncem Tour ztrácí na Frooma jen 23 vteřin. Třetí Rigoberto Uran zůstává v průběžném pořadí zpět o 29 vteřin a na čtvrté místo se po dalším trápení Fabia Arua posunul Mikel Landa.

Italský cyklista klesl na pátou příčku, na Frooma ztrácí 1:55 minuty.

Na 28. místě přijel do cíle nejlepší český cyklista Roman Kreuziger, který byl až do závěrečných kilometrů k ruce lídrovi týmu Orica Simonu Yatesovi. Kreuzigerovi aktuálně patří 23. příčka v průběžném pořadí.

Jak se vše odehrálo

Ženy jsou v cíli. Jen pár minut před startem osmnácté etapy dojely nejlepší ženy v rámci závodu Le Course by Le Tour de France na cílový Izoard. Na jednadvacátém místě do cíle dorazila Nikola Nosková, která na vítěznou Annamiek van Vleutenovou ztratila pět minut.

Michael Matthews na startu 18. etapy Tour de France.

Zelený Matthews. Tak dlouho na tu šanci čekal a letos se jí konečně dočkal. Michael Matthews po středečním odstoupení Marcela Kittela poprvé v kariéře přijel na start v zeleném dresu krále bodovací soutěže. „Dneska v noci jsem v něm spal. Asi si umíte představit, co pro mě znamená,“ usmál se na startu.

Nezmar de Gendt. Ne, třicetiletý Belgičan prostě nebude na letošní Tour trávit ani kilometr v pelotonu. Hned od úvodních kilometrů se cyklista snažil dostat do dalšího ze svých letošních úniků a povedlo se mu to.

V úniku je... peloton? Za de Gendtem se postupně vydalo dalších 53 (!) cyklistů a osmnáctá etapa tak viděla největší únik celého ročníku. Ve vedoucí skupině jeli třeba Pierre Rolland, Bauke Mollema, Dani Navarro, Steve Cummings nebo také Zdeněk Štybar. Jen Sky, Bora a LottoNL-Jumbo v obrovské skupině neměly zastoupení.

Poslední muž nahání. Luku Roweovi patřila v průběžném pořadí poslední 169. příčka, přesto to byl znovu on, kdo spolu s Christianem Kneesem držel únik na uzdě. Maximální náskok 54hlavé skupiny dosáhl osmi minut.

Body pro de Gendta i Colbrelliho. Pro dva body do vrchařské prémie si na vrcholu třetí kategorie dojel třetí muž této soutěže Thomas de Gendt a na třetí místo v té bodovací se díky vítězství na bonifikační prémii posunul Sony Colbrelli.

AG2R zvyšuje tempo. Dva kilometry pod vrcholem Col du Vars zvýšil tým Romaina Bardeta tempo na čele pelotonu, který v tu chvíli ztrácel sedm minut na značně zredukovanou vedoucí skupinu, do které se ještě za vrcholem na chvíli vrátil Zdeněk Štybar.

Barguil definitivně králem hor. Po projetí Col du Vars se matematicky stal Warren Barguil králem hor letošního ročníku. V čele soutěže o puntíkovaný trikot měl k dobru 49 bodů a na silnicích ve Francii jich leželo už pouhých 46. K vítězství mu hned popřál i jeho velký soupeř Thomas de Gendt. Barguilovi už tak jen stačí dovézt dres do Paříže.

Skupina se štěpí. Z 54 jmen, která na začátku etapy odjela, vjížděl do závěrečných 14 tvrdých kilometrů až na vrchol Izoardu na čele osamocený Alexej Lucenko s čtyřminutovým náskokem na peloton. Šest kilometrů před cílem se k němu ale dotáhl Darwin Atapuma, který pokračoval sám, ale jen dočasně...



Král Warren. Kilometr a půl před cílem se k Atapumovi přihnal Warren Barguil, po dalších pěti stech metrech nechal Kolumbijce za sebou a jel si pro druhý triumf. Stal se tak jedním ze symbolů letošní Tour.

Froome odpovídal a sám nastupoval. Nejprve si musel Chris Froome pohlídat nástupy Dana Martina a Romaina Bardeta, než sám zaútočil. Přesto své dva největší konkurenty v boji o žlutý dres neodpáral. I tři etapy před koncem Tour tak jsou nejlepší tři cyklisté vměstnáni do pouhé půlminuty. Pátek a sobota rozhodnou.