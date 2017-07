Aru trpěl na Galibieru a na Frooma ztratil, etapu ovládl Roglič

Po úterním vyčerpávajícím dni se Tour přesunula k Savojským Alpám.

Peloton absolvoval strašák v podobě 4700 výškových metrů. Sedmnáctá etapa nabídla ty nejznámější vrcholy v čele s ikonickým Galibierem.



Právě těsně před vrcholem sedmnáctikilometrového stoupání ztratil kontakt s elitní skupinou Fabio Aru. Druhý muž celkového pořadí začal na skupinu, v níž šlapali Froome, Landa, Uran, Bardet a Barguil, ztrácet.

Náskok nestáhl ani v dlouhém sjezdu a do cíle dorazil se ztrátou 31 sekund s Danem Martinem, Meintjesem a Contadorem.

Aru tak opustil stupně vítězů. O druhé místo v celkové klasifikaci se nyní dělí Rigoberto Uran a Romain Bardet. Oba za Britem zaostávají o 27 sekund. Aru ze čtvrté příčky ztrácí 53 vteřin.

Pro premiérové vítězství při svém debutu na Tour de France si dojel Primož Roglič. Bývalý skokan na lyžích zaútočil 34 kilometrů před cílem při stoupání na Galibier. Odpáral Alberta Contadora i Serge Pauwelse a pelášil směrem k cíli v Serre Chevalier.

Slovinský cyklista už loni dokázal ovládnout na italském Giru v deváté etapě časovku. Nyní přidal etapové prvenství i na nejslavnějším závodu.

Roglič se také stal prvním Slovincem, jenž ovládl etapu na Tour de France!

„Je to šílené. Je neuvěřitelné vyhrát etapu přes Galibier,“ vyprávěl v cíli 27letý závodník. „Teď to ještě nedokážu úplně pochopit. Myslím, že to přijde za pár dnů. Rozhodl jsme se dnes ráno, že půjdu po etapovém prvenství, navíc mě přijela podpořit rodina,“ doplnil.



