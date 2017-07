Froome útočil na větru. Matthews má další etapu a přiblížil se Kittelovi

Byl to v úterý na Tour den ve znamení války o zelený dres a také černý den pro belgický Quick-Step.

Ten ještě před etapou přišel o Philippa Gilberta, kterého trápí střevní potíže.

A celý šestnáctý den na Tour pak pro něj byl utrpením.

Už na prvních kilometrech totiž přišlo první dělení pelotonu, kdy vzadu zůstal lídr bodovací soutěže Marcel Kittel.

Marcel Kittel na startu šestnácté etapy Tour de France.

Přes enormní snahu Zdeňka Štybara a Fabia Sabatiniho se už nedokázal vrátit zpět do 130hlavého pelotonu a jen skrze sluchátko tak během etapy poslouchal, jak se mu v souboji o zelený trikot přibližuje Michael Matthews.



Ten 43 kilometrů před cílem projel na prvním místě bonifikační prémií a získal tak dvacet bodů.

Poté cyklisté vjeli do větrného území.

Contadorův útok ještě úspěšný nebyl, ten od týmu Sky už ano.

A byl to právě španělský cyklista, kdo na něj doplatil. On spolu s Louisem Meintjesem a hlavně Danem Martinem – pátým mužem průběžného pořadí – nebyl součástí vedoucí, asi 40 členné skupiny.

JEDEME! Chris Froome během šestnácté etapy Tour de France.

Ta poté patnáct kilometrů upalovala do cíle, seč jí síly stačily. Dva kilometry před cílem se ještě z šíleného tempa pokusil poodjet Daniele Bennati, ale byl bez šance.



Poté to byl Greg van Avermaet, kdo jako první 400 metrů před cílem zaútočil. Na jeho zadní kolo se přilepil Michael Matthews.

Dvě stě metrů před cílem sám Bling, jak se Australanovi přezdívá, vybočil doprava a jel si pro druhé vítězství v letošním ročníku. Odolal náporu Johna Degenkolba i Edvalda Boassona Hagena a dokonal tak úžasný den týmu Sunweb.

„Normálně na Grand Tour vyhraju jednu etapu. A teď jsem zvládl dvě za tři dny. Asi mi to bude chvíli trvat, než mi to dojde. Najeli jsme dneska na Marcela Kittela 50 bodů, úžasný den,“ svěřoval se Matthews za cílem.

O jednapadesát vteřin později dorazili bok po boku do cíle Louis Meintjes s Danem Martinem. To, co irský cyklista v minulých etapách tak pracně na své konkurenty najel, nyní opět ztratil a spadl na sedmou příčku.

Minutu a půl ztratil španělský cyklista Alberto Contador, který tak vypadl z elitní desítky.

Tour i po šestnácté etapě vede Chris Froome o osmnáct vteřin před Fabiem Aruem. Třiadvacet vteřin ztrácí Romain Bardet a o dalších šest vteřin zpět je Rigoberto Uran.

Nejlepším Čechem v cíli byl osmapadesátý Roman Kreuziger, průběžně je cyklista australské Oriky pětadvacátý.

Ve středu už se Tour přesune k Savojským Alpám. Cyklisty čeká 4700 výškových metrů a také známé vrcholy jako Col de la Croix de Fer, Col de Telégraph a po šesti letech také slavný Galibier.

Jak se vše odehrálo

Bez Gilberta. Na startu šestnácté etapy v Le Puy-en-Velay už nestál Philippe Gilbert. Kamarád a spolubydlící Zdeňka Štybara z belgického Quick-Stepu závod opustil kvůli střevním potížím.

Zbavme se Kittela. Hned od prvního kilometru se začalo tvrdě závodit. Peloton byl natažený do dlouhé nudle a Michael Matthews se pokoušel zbavit zeleného Marcela Kittela. Ten mu ale zůstával přilepený na zádech.

Zbavme se Kittela 2. Peloton poté ale narazil do Cote de Boussoulet – prvního stoupání dne. Do úniku se pokoušela dostat pětičlenná skupina, ale daleko nedojela. Na čele hlavního pole totiž rozjeli vražedné tempo Matthewsovi souputníci ze Sunwebu. A povedlo se, Kittel byl odpárán.

Marná Štybarova pomoc. K zelenému Kittelovi se poté stáhl Zdeněk Štybar s Fabiem Sabatinim a pokoušeli se vedoucího muže bodovací soutěže dostat zpět do pelotonu. Jejich snaha ale byla marná a čekal je tak dlouhý den v gruppettu.



Bouhanni bojuje. Co se nepovedlo Kittelovi, zvládl Nacer Bouhanni spolu s Nilsem Polittem z Kaťuše. Tohle duo se z druhé skupiny vydalo, když ztráta na hlavní balík přesáhla dvě minuty. Každým kilometrem se pak přibližovalo k čelu závodu, až 56 kilometrů před cílem dorazilo zpátky do hlavního pole.

Konec Bennetta. V tu chvíli už v závodě nepokračoval dvanáctý muž průběžného pořadí George Bennett. „Posledních pár dnů se necítil dobře,“ napsal tým na svůj Twitter.

Polovina plánu splněna. Třiačtyřicet kilometrů před cílem ležela bonifikační prémie, kterou si pro sebe uzmul Michael Matthews a na německého rychlíka tak stáhl dvacet bodů. První polovinu plánu si mohl odškrtnout.

Marná snaha Contadora. Na větru pak zkusil zaskočit další favority Alberto Contador, k žádnému dělení pelotonu ale nedošlo.

Chvilka klidu? Kdepak. Patnáct kilometrů před cílem najel do čela pelotonu Vasil Kiryjenka a na větru tak způsobil velké dělení balíku. Vzadu zůstali Dan Martin, Louis Meintjes i zmíněný Contador a do vedoucí skupiny už se nedostali.



Už jen 29 bodů. Před startem šestnácté etapy ztrácel Michael Matthews na Marcela Kittela v soutěži o zelený dres 79 bodů. Na konci dne je odstup už jen 29 bodů. Matthews v závěru zvládl souboj s Boassonem Hagenem i Degenkolbem a přiblížil si tak svůj zelený sen.