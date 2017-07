Satoranský jako prototyp univerzála? Jeho washingtonský trenér tomu věří

„Jsme rádi, když můžeme s hráči zůstat v kontaktu i přes léto. Přijel jsem za ním na týden. Trénink je hlavně o střílení. Z NBA se stává liga střelců. Klíčové je umět najet do koše a pak střílet trojky. Zlepšení střelby je dlouhodobý proces, na kterém je třeba každý den pracovat. Tomáš odvádí skvělou práci. V příští sezoně se na něj hodně těším,“ řekl Richman v rozhovoru pro ČTK a deník Sport.



Zároveň potvrdil, že Washington by rád využíval Satoranského na jiných postech, než je jeho oblíbená rozehrávka. Inspirací je úspěch mistrovských Golden State Warriors, kteří mají hru postavenou na univerzálnosti.

„Podívejte se na Golden State, kde snad až na pivota jsou všechno hráči, kteří umí přihrát, střílet a driblovat. Takže dnes je mnohem důležitější být dobrý hráč než dobrý rozehrávač, křídlo nebo pivot. A na Tomášovi je nejlepší to, že on není jen rozehrávač. Je schopný pomoci týmu kdekoli a může hrát různé posty. Od jedničky až po čtyřku, když se hraje na malé sestavy. Na tom se s ním snažíme pracovat,“ popsal Richman, který má ve Wizards na starosti rozvoj hráčů a analýzu videozáznamů.

„Navíc každý trenér by si přál mít na hřišti co nejvíce hráčů se schopnostmi rozehrávačů. Když jsme u Golden State, tak tam Draymond Green hraje čtyřku, ale v podstatě je to rozehrávač. To on přihrává míč na střelce. Prostě čím více hráčů s takovými dovednostmi máte na hřišti, tím lépe,“ vysvětlil Richman záměry Wizards ohledně Satoranského změny posty.

Tomáš Satoranský hovoří a malí účastníci jeho kempu na něm mohou oči nechat.

Satoranský je podle něj přesně tím hráčem, který má pro univerzálnost vhodné atributy.

„Je velmi dobrý v přihrávkách a vytváření herních situací. Navíc je to výborný obránce. Umí číst hru v útoku i obraně a ví, kam má zrovna běžet. První rok v NBA je hlavně o učení, protože oproti Evropě se hraje jinak. On se to naučil docela rychle a teď by mu to mělo pomoci do druhého roku. Hrozně se těším na to, co bude předvádět v příští sezoně, a věřím, že se více prosadí,“ dodal.