Satoranský vyměnil dres za rondon, místo smečí servíroval baroko

„Obdivuji kuchaře, že to v rondonu vydrží celý den, protože je to hodně náročné. Zvláště když je takové vedro jako dnes,“ řekl Satoranský v rozhovoru s ČTK.

„Všechno, co je kolem jídla, mě baví. Ale rondon bych za dres natrvalo nevyměnil hlavně kvůli lidem, kteří by pak museli jíst to, co bych uvařil,“ naznačil basketbalový reprezentant, že vaření nepatří k jeho silným stránkám.

A to i přesto, že se chystá přiženit do gurmánské rodiny. Jeho přítelkyně Anna je totiž dcerou experta na gastronomii a zakladatele prvního gastronomického průvodce českými restauracemi Pavla Maurera.

„Já miluju jídlo, ale nevařím nic. Chtěl bych to změnit a naučit se vařit, ale ještě jsem se k tomu nedokopal. Možná to přijde až s dětmi,“ řekl Satoranský.

„Doma vaří Anička, která vaří skvěle, tak se jí do toho nechci montovat. Ona umí vařit cokoli a zdravě, což je pro mě jako sportovce důležité. Když pak ale odjede, tak mám problém, jak sehnat jídlo,“ přiznal s úsměvem rozehrávač Washingtonu Wizards.