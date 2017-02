Po večeři sladká tečka na hřišti. Satoranský předvedl luxusní blok

„To by mě zajímalo, co snědl - měli jsme všichni totéž. Zašli jsme do vyhlášené španělské restaurace, tak možná gazpacho, na které už není zvyklý,“ usmál se Satoranský. „Přitom mi přišlo, že ani moc nejedl. Chtěl zkusit hrát, ale nešlo to.“

A tak Washington dál udivuje NBA. 15 domácích výher Wizards za sebou, to je šňůra! „Je proti nám těžké hrát,“ těší jediného Čecha v lize. „Jsme atletický tým, hlavně naše první pětka v tomto směru patří k nejlepším v NBA. Když začnou John Wall s Bradleym Bealem běhat, hrozně těžko se to zastavuje.“

On sám zažil tak trochu „klasický“ zápas. Znovu trpělivě čekal na šanci. Znovu byl rád, jakmile jej trenér Scott Brooks poslal před solidně zaplněnou halu Verizon Center. Dostal se do hry na tři úseky, celkem na 11 minut. V závěru se ukázal dvěma hezkými akcemi za 4 body plus luxusním blokem, když sprintem dostihl Sašu Vujačiče.

Noční výsledky NBA Houston - Sacramento 105:83

LA Lakers - Denver 120:116

Portland - Charlotte 115:98

San Antonio - Oklahoma City 108:94

Toronto - New Orleans 108:106 po prodl.

Washington - New York 117:101

„První dva vstupy byly kratší, ten poslední nejúspěšnější,“ souhlasí. „Snažil jsem se být celý zápas agresivní, co nejvíce najíždět. Měl jsem dobré střely, co jsem na začátku nedal. Závěr můj dojem z toho, jak jsem hrál, zlepšil. Sladké zakončení.“

A jeho blok? „Je mi úplně jedno, jak moc je nebo není efektní. To neřeším,“ líčil v šatně Wizards. „Viděl jsem, že ho můžu zablokovat, stalo se. Když jsem na hřišti, snažím se nevypustit nic. I když jde o posledních pár minut.“

V leckdy až nemilosrdně individuálním světě basketbalové smetánky se spousta hráčů ráda podobně blýskne. Užije si záběry kamer, opakovačky na obří kostce.

Satoranský v tomto nezapře to, jak se prezentoval v Evropě i v národním týmu. „Rozhodně nejdu na hřiště proto, abych se objevil na NBA.com. To stoprocentně ne. Jsem šťastný, že se tam dostanu. Vždycky hraju kolektivně, snažím se hledat spoluhráče,“ popisuje.

Ze tří parťáků, kteří tak rádi vzpomínají na společné časy v Seville, se nakonec jasně nejvíce prosadil Hernangómez (15 bodů, 14 doskoků). Porzingis chyběl, ale... „Určitě by to s ním bylo těžší, je to skvělý hráč. My jsme však Knicks porazili i u nich a s ním v sestavě,“ těší Satoranského forma jeho týmu: „Máme velké sebevědomí.“

Hala, v níž měl nejeden fanoušek na sobě dres newyorské megastar Carmela Anthonyho, si tedy většinově vychutnala natažení šňůry. Zápis číslo 16 se může konat v noci na pátek s neméně slavným sokem, přijedou basketbalisté Los Angeles Lakers.

Další památný duel pro Čecha v NBA, který po výtečné večeři potěšil blokem podobné kvality.